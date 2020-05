A helyzet ellenére a McLarennek terve van arra, hogyan váljon jobb csapattá

A koronavírus-járvány miatt a Forma-1 bizonytalan ideig szünetel, ami nem jön jól a McLaren szempontjából, hiszen felfelé ívelő teljesítményspirálban voltak: 2018-ban még a konstruktőri hatodik hellyel kellett beérniük, 2019-ben viszont jelentős előnnyel lettek negyedikek, ennyire elöl pedig utoljára 2012-ben végeztek a csapatbajnokságban.

A McLaren célja idén is az volt, hogy megszerezzék a „best of the rest” pozíciót, vagyis a csapatbajnoki negyedik helyet, ebben a küzdelemben pedig minden bizonnyal a Mercedes „inspirálta” Racing Point és a Renault lehet a legnagyobb ellenfelük.

Most azonban a versenyzésre még legalább két hónapot várnunk kell, jelenleg pedig a csapatok gyárai zárva tartanak, amíg nem javul a helyzet.

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl a Motorsport-Total.com-nak nyilatkozott arról, hogy a wokingi alakulat nem vesztette el azt a célját, hogy egy nap újra futamgyőzelmekért és világbajnoki címekért harcoljanak. A Porsche korábbi csapatmenedzsere tisztában van azzal, hogy milyen fejlesztésekre van szükségük ahhoz, hogy elkapják a többieket.

„Függetlenül a krízisről szóló tárgyalásoktól egyértelmű tervünk van azt illetően, hogy min kell dolgoznunk ahhoz, hogy jobb csapattá váljunk a jövőben, Ez a terv nem változott, és folytatjuk is a terv hajszolását, ahogy visszatérhetünk.”

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A vírus miatt számos infrastrukturális projektnek kell szünetelnie a McLarennél, többek között ide tartozik az új szélcsatorna és az új szimulátor is, de ahogy véget érnek a lezárások, visszatér a McLaren a normál munkához.

A költségvetési sapka miatt várhatóan kisebb lesz a különbség a topcsapatok és a többi csapat között, viszont Seidl meg van győződve arról, hogy nem csak a pénz miatt jár előrébb a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull, mint a többi csapat.

„Ezek a csapatok egyszerűen jobb munkát végeznek. A McLaren csapataként nekünk csak arra kell koncentrálnunk, hogy lépésről lépésre haladjunk a listánkon lévő tennivalókkal.” – magyarázta a csapatfőnök.

