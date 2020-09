A három testőr helyett most itt a Twitch-kvartett

Alex Albon rengeteg nyomást vett le saját válláról azzal, hogy sikerült végre dobogóra állnia a Toszkán Nagydíjon. 2019-ben, amikor debütált a Forma–1-ben, a Red Bull-pilóta meggyőzően ment az első félévben még a Toro Rosso színeiben.

Olyannyira, hogy amikor Pierre Gaslynak gondjai akadtak, a csapat őt ültette be Verstappen mellé a másik autóba. Tavaly ott sem okozott csalódást, és egész jó eredményeket szerzett, és Brazíliában akár dobogóra is állhatott volna, csak Hamilton kiütötte őt.

Az idei esztendő ezzel szemben már egy másik történet, hiszen bizonyos szerencsétlen események miatt Albon bekerült egy negatív spirálba. Gasly remek teljesítménye és futamgyőzelme pedig még inkább beárnyékolta az inkább csak küszködő Albont.

A brit-thai pilóta viszont legutóbb végre ki tudta használni a különböző kieséseket, és remek versenyzéssel elhozta élete első dobogóját az F1-ben, köszönhetően annak is, hogy egy bátor és szép külső íves előzést mutatott be Daniel Ricciardo ellen az 1-es kanyarban.

A versenyzők új generációja sokkal inkább összebarátkozott egymással a koronavírus miatti megszakítás alatt, és számos online versenyen vettek részt, és kicsit jobban meg tudták ismerni egymást. Erre valószínűleg nem lett volna ilyen lehetőségük normál körülmények között.

Albon később elmondta, hogy milyen sokat jelent neki fiatal társai támogatása és bíztatása. „Hívhatjuk magunkat a Twitch-kvartettnek is” – mondta Albon arra a platformra utalva, ahol ő és több versenyzőtársa is közvetítette esportversenyeit és minden mást az F1 szünetelése alatt.

„Van néhány olyan chatszobánk és csoportunk, ahol én, Charles Leclerc, Lando Norris és George Russell is jelen van. Azt mondanám, hogy a beszélgetéseink 80 százaléka teljesen értelmetlen, de fontos, hogy olyan barátaink legyenek, akik készek támogatni téged egy olyan kegyetlen világban, mint a Forma–1.”

Alex Albon, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, and George Russell, Williams Racing, on the grid

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images