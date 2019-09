A Haasnál nem találják a kifejezéseket Magnussen "idióta" büntetésére

Kevin Magnussen az utóbbi pár hét legjobb versenyét futotta a Haasszal, miután egy jól időzített kerékcserének köszönhetően a középmezőny végéről a pontszerzők közé katapultálta magát, a biztonsági autós fázisok közepette. Ezután kemény csatát vívott a mögötte érkező Sergio Perezzel, aminek következtében elfékezte a második kanyart, és el kellett hagynia a pályát.

Itt azonban nem azon az útvonalon tért vissza , amely ki volt jelölve bólyákkal – egész nagyot kellett volna ehhez kerülnie – és hiába jelezte a csapatnak azonnal a rádión keresztül, miért tett így, a versenybírák egy öt másodperces büntetést róttak ki rá (emellett egy büntetőpontot is kapott), így Lando Norris mögött, a 9. helyen intették le virtuálisan – már Güther Steiner csapatfőnök is jelezte a levezető körén neki, hogy ha „nem lenne egy idióta versenybíránk, akkor nyolcadik lennél”, és a dán is csak a szavakat kereste a futamot követő nyilatkozatában:

„Hihetetlen. Annyi időt veszítettem... Fel kellett adnom a pozíciót. Majd egy egész kört veszítettem azzal, hogy így mentem át. Az egyik bólyát vétettem el, de kb. meg kellett volna állnom, és egy éles balkanyart vennem, hogy mindkettő meglegyen. Értem én, hogy ha elrontom a kanyart, csak egyenesen kellene menni amúgy, de olyan sebességgel jöttem, hogy esélytelen lett volna megcsinálni, örülök, hogy nem vesztettem el az irányítást az autó felett.”

„Aztán elvesztem a pozíciót, egy rakás időt elhagyok amúgy is, és a gumira rakódott mocsok miatt is, sokkal olcsóbban megúsztam volna, ha nem is harcolok Perezzel, hanem elengedem és beállok mögé. Alapból meg lettem büntetve, ez az, amit szeretnénk. Az volt megbeszélve, ha a két kerékvetőt elvétjük, mindkét bólyát meg kell kerülni, az egyik kerékvetőt eltaláltam, és egy bólyát csináltam meg, erről egy szó sem esett, így meg az ő döntésük a dolog, és hát úgy döntöttek, hogy megbüntetnek.”

„Egyértelműen túlszabályozott sz*r az egész. Ez a kanyar amúgy is elég ortó, szóval hülyeség ez így. Nem értem, miért nem szórnak oda kavicságyat. Nem vagyok biztonsági szakértő, meg nem is leszek, de annyi történt egyszerűen, hogy elvétettem a kanyart, egy határ sz*ron átgázoltam a bukótérben, ami miatt egy csomó időt vesztettem, és még meg is büntettek a saját hibám miatt. Nem is értem, miért volt ez, teljesen nem is vágtam le a kanyart, nem az történt, ami miatt ők egyértelműen büntetést adnának, és mégis.”

Magnussen összességében azért elégedett volt a futammal, és nem valószínű, hogy az FIA-hez megy panaszkodni:

„Igen, amúgy jó futam volt. Elégedett vagyok a teljesítménnyel, de ezt beárnyékolja ez az egész... Nem is csalódásnak nevezném. Úgy érzem, az FIA cserbenhagyott. De mit tehetnék? Majd megbeszélik egymással. Szerintem hibáztak, erre rá fognak jönni, és legközelebb majd jobb munkát végeznek. Ők is emberek, és hibázhatnak, remélem el is fogják ismerni, hogy tévedtek. Egyszer már csináltam ilyet, de sokan szoktak, és Barcelonában is volt, aki többször levágta a kettes kanyart következmények nélkül, szóval nem hiszem, hogy az a gond, hogy én se elsőre csináltam.”

