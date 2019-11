A Haasnál csak Kubicára várnak

A Haas csapata továbbra is várja Robert Kubica döntését arról, hogy részt szeretne-e venni a csapat szimulátoros programjában 2020-ban. A lengyel, aki még szeptemberben döntött úgy, hogy jövőre nem kíván a Williams csapatánál versenyezni, két hete még arról beszélt, hogy egy új ajánlatot kapott, aminek értelmében az értesülések szerint akár szabadedzéseken is részt vehetne. Günter Steiner, a Haas vezetője elmondta, kivárják, amíg Kubica meghozza a döntését, és amennyiben elutasítaná a szerződésüket, már megvan a B tervük is:

„Jelenleg az ügyben egy kisebb patthelyzet van, két hete nem történt semmilyen előrehaladás, úgy gondolom, jövő héten lehet minden egyértelműbb. Inkább az ő részéről van a várakozás. Türelmesek vagyunk, hisz ezt a dolgot neki kell elhatároznia, és mivel ez egy elég komoly döntés, tiszteletben tartom, hogy időbe telik neki, mire mindent átgondol. Remélhetőleg azért hamarosan választ kapunk, mert mindent le kell zárnunk ez esetben. Az idő fogy, és már nyakunkon a következő évad.”

Kubica szerepe az amerikai csapatnál a 2021-es autó fejlesztéséhez kötődne. A Haasnak trükkösen kell megoldania, hogyan ossza el erőforrásait a következő évi, a félresiklott VF-19 utódjaként érkező autó, illetve a már az új szabályrendszer szerint megalkotott gép között, Steiner szerint azonban jövő év elején döntenek majd arról, milyen arányban lesz a két kocsi fejlesztve:

„Már egy pár hete megvan a terv a következő évre, jelenleg az a prioritás, hogy jövőre a lehető legjobb autót küldjük a pályára, de pár emberünk már a 21-es kocsin is ötletel, Szóval majd jövő év elején megbeszéljük, hogy mikor fogunk átállni annak az építésére teljes gőzzel.”