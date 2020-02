A Haasnak nincs különösebb baja azzal, hogy az RP lemásolta a Mercedest

A Forma-1-ben nem ritka, hogy a csapatok egymásról másolnak, de az nem túl gyakori, amikor egy gép rendkívül hasonlít a riválisára. Nos, a Racing Point, ami a Mercedes motorjait használja, és jövőre a gyártóhoz közeli Aston Martin néven fog szerepelni az F1-ben, egy nagyon hasonló gépet készített 2020-ra.

A hu.motorsport.com több cikket és képet is közölhetett erről, de a szabályok megengedik ezt, legalábbis egy bizonyos pontig. A háttérben már megkezdődtek a zúgolódások emiatt, mint évekkel ezelőtt a Haas kapcsán.

A Haas a Ferrari komoly technikai segítségével mutatkozhatott be az F1-ben, és azonnal versenyképes volt. Ez pár riválisnál kiverte a biztosítékot, de az FIA mindent szabályosnak talált, és ez jelenleg is így van.

Ezek után Günther Steiner, a Haas F1 Team csapatfőnöke nem akarja kritizálni a riválist, de abban bízik, hogy nincs szó közvetlen adatcseréről, amit tilt a szabályzat. A csapatfőnök finoman fogalmazott.

„Mi is a baj ezzel? A szabályok elég világosak. Ha nem cserélnek egymással CAD-adatokat... Inkább ezt így fogalmaznám meg. Sok alkatrészt használnak az autójukon, ami a Mercedestől van. Ezek után miért másolnák le a Red Bullt?”

„Ugyanez volt velünk is. Sok alkatrészt vásároltunk a Ferraritól. Szóval akkor melyik autót is fogjuk lemásolni? Szerintem a Ferrarit. Úgy értem, ha a Toro Rossót vagy a Red Bullt másolnánk le, akkor elég hülyék lennénk, mert megpróbálnánk kitalálni valamit, ami nincs is ott.”

„Tehát azt hiszem, csak azt csinálják, amit mi csinálunk, egyszerűen megpróbálják a lehető legjobbat kihozni ebből, és élnek a lehetőséggel. Mindannyian tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt meglehetősen súlyos módon panaszkodtak ránk, szóval ez a dolog most körbe is ért. Rájuk tartozik... Nem igazán érdekel.”

„A részletekbe nem mennénk bele, mert nem ismerem azokat, és néha gondolkodnom kell, mielőtt beszélek.” - tette hozzá Steiner, aki inkább azzal foglalkozik, hogy a csapata versenyképesebb legyen, mint tavaly.

A mezőny egyetlen amerikai istállója, a Haas Romain Grosjeannal a volán mögött végzett rajtgyakorlatot a barcelonai pályán a VF-20-szal.