A Haas szerint újabb gyártók érkezhetnek F1-be, és kisebb csapatok nélkül nincs sport

A Haas F1 Team csapafőnöke azon a véleményen van, hogy a 2021-ben bevezetésre kerülő költségvetési sapka jótékony hatással lehet arra, hogy újabb gyártók szálljanak be a Forma-1-be, amire már régóta vár a sport.

A Motorsport Világtanács ezen a héten véglegesítheti a Forma-1 új költségvetési sapkáját, ami jövőre 145 millió dollár lehet. Emellett számos más fontos költségcsökkentő intézkedést vezethetnek be a koronavírus miatt, és mint azt a McLaren példája is jól mutatja, a helyzetet nagyon komolyan kell venni.

Az eredeti költséglimit 175 millió dollár volt, de a világjárvány minden forgatókönyvet átírt, gazdasági szempontból is. A változtatások célja, hogy mind a 10 csapat és az összes gyártó a Forma-1-ben maradjon.

A Haas volt a legutóbbi csapat, mely újoncként beszállt az F1-be, még 2016-ban a Ferrari erős technikai közreműködésével. Gyártóként pedig a Honda, de azóta nem voltak komoly érdeklődök, vagy nagyon nagy nevek.

„Ez most sokkal érdekesebb. Több erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy ezt egy egyenértékű vállalkozássá tegyük, vagy legalább előrébb lépjünk. Ez az egyik munkám, amit Haas úr részére meg kell tennem, és megpróbálnom mindezt egy olyan helyre juttatni, ahol kisebbek az általa befektetett összegek.” - mondta Steiner a Sky Sports F1-nek.

A Haas logo on the nose of a Haas F1 Team VF-18

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images