A Haas szerint Schumacher sokat köszönhet Magnussennek

Mick Schumacher 2021-ben mutatkozott be a száguldó cirkuszban, de első bajnoki évében nem sikerült pontot szereznie. Az új idény is döcögősen indult a német számára, kétszer is csúnyán összetörte a Haast, de Silverstone-ban megszakadt rossz szériája és a legjobb tízben zárt, majd Ausztriában pályafutása legjobberedményét elérve hatodik lett.

Komacu Ajao úgy véli, ebben szerepet játszott Kevin Magnussen is. „Amikor Kevin megjelent a bahreini teszten, teljesen más ember volt, mint két évvel korábban. Nyitott és megosztja az információit, így Mick is sokat profitál abból, hogy az ő teljesítményét látja maga előtt.“

„Mick mindig is közel volt a pontszerzéshez, de ez nem volt elég, így amikor Silverstone-ban megcsinálta, az nagy lépés volt számára. Sokat fejlődött idén“ - vélekedett a japán mérnök.

Komacu szerint a német versenyzőnek sikerült jobban megértenie az autót és mentálisan is előre tudott lépni, ezért most már sokkal nyugodtabb a volán mögött. „Az első Forma-1-es pontok megszerzése nagy terheket vett le a válláról, azután rögtön jó teljesítményt nyújtott Spielbergben, szóval megvan az önbizalma“ - mondta.

A japán mérnök egy keményen dolgozó embernek tartja Schumachert, aki mindig elemzi mérnökeivel hibáit és igyekszik javítani rajta, de úgy véli, hogy közelebb kell kerülnie Magnussen teljesítményéhez.

„Egy Forma-1-es csapat számára hátrányt jelent, ha az egyik pilótája három tizeddel lemarad a másiktól. Szükségünk van versenyre a csapaton belül, Mick ebben is fejlődött. Most jó a viszonyítási alapja Kevinhez képest, azt akarjuk, hogy feszegessék egymás határait“ - fogalmazott Komacu.

