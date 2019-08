A Haas szerint nem lenne gond a Magnussen-Hülkenberg párossal

A Haas csapatának idei szezonját eddig meghatározta, hogy a két pilóta többször is egymás és a csapat ellen dolgozott. Romain Grosjean és Kevin Magnussen többször is ütközött egymással, és Günther Steiner hathatós közbelépése ellenére is egymásra veszélyesen versenyeztek. A hírek szerint az amerikai istálló a 2020-as szezonra a jelenlegi párosból csak Magnussennel képzeli el a folytatást, Grosjean helyét pedig a Renault-tól távozó Nico Hülkenberg veheti át.

Csakhogy az elmúlt évek egyik legtöbbet mutatott vitája éppen a német és a dán között bontakozott ki két éve a Magyar Nagydíjon, amikor kamerák kereszttüzében küldték el egymást melegebb éghajlatra. Az összetűzés ellenére a Haas a hírek szerint Hülkenberggel képzeli el a jövőt, és Günther Steiner szerint ezen nem változtat a két évvel ezelőtti sztori.

"Menedzselni fogjuk. Ez ugyanis nem róluk szól, hanem a csapatról. Mind felnőttek vagyunk, és ez egy üzlet. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak kollégái a munkájában, akivel nem szeret annyira együtt dolgozni, de ilyen az üzlet. Én így látom, muszáj praktikusnak lenni a csapat összeállításánál. De ez nem befolyásolja a cselekedeteinket. Ez nem a mi gondunk, hanem az övék" - mondta Steiner, erősítve a lehetőségét annak, hogy Hülkenberg hozzájuk igazol.

Az idei pilótacseréket Esteban Ocon Renault-hoz igazolása nyitotta meg, miután kiderült, hogy a franciának jövőre sem lesz helye a Mercedesben, ahol 2020-ban is Valtteri Bottas lesz Lewis Hamilton csapattársa. Oconnal a Renault egyezett meg, a francia csapattársa Daniel Ricciardo lesz, míg a francia gyári csapattól távozó Hülkenberget a Haas mellett a Red Bull-lal is összefüggésbe hozták arra az esetre, ha a Pierre Gaslyt váltó Alexander Albon sem váltja be a hozzá fűzött reményeket.

