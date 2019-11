A Haas pilótái belekóstolnak a NASCAR-ba

A Haas amerikai testvércsapatának, a Stewart-Haas Racing NASCAR társtulajdonosa, Tony Stewart látja majd vendégül a francia és a dán versenyzőt a Circuit of the Americán (COTA) csütörtökön, és a 14-es számú Ford Mustanggal mindketten ki is próbálhatják magukat. Magnussen ugyanakkor már kapott lehetőséget Stewarttól egy autó kipróbálására a Netflixen futó Drive to survive című sorozat keretein belül.

Kevin Magnussen még sosem versenyzett tetővel rendelkező versenyautóban, de egy Mercedes DTM-et már vezethetett. "A DTM-autók nagyon erősek az aerodinamikában. Nagyon nagy a leszorítóerő, míg egy NASCAR-autónak alig van leszorítóereje, szóval lövésem sincs, hogy milyen lesz majd, sosem vezettem korábban NASCAR-autót. Elég biztosra veszem, hogy teljesen más lesz, mint a másik autó, amit a COTA-n vezethettem már" - mondta Magnussen.

"A NASCAR ikonikus versenyautókkal rendelkezik, mindig is ki akartam próbálni egyet. Általában oválpályán mennek, de vannak utcai versenyek is, érdekes lesz menni egyet, és kipróbálni, hogy milyen. Tony tanácsainak köszönhetően a másik autóval gyorsan megtaláltam a ritmust, és azt is köszönöm neki, hogy beugrott az autóba, hogy meg is mutassa, hogyan mennek a dolgok. Jó kis nap volt, Tony remek instruktor, tudja, hogyan mennek itt a dolgok. A tapasztalata és tudása lenyűgöző" - mondta a Haas dán versenyzője.

Romain Grosjean számára nem ennyire ismeretlen a technika, hiszen pályafutása során 2010-ben vezethetett GT1-es autót. "Azt hiszem, hogy kicsit előbb kell fékezzünk, mint egy forma-1-es autóval. Meglátjuk, hogy a motor hogyan reagál a beállításokra. Alig várom már, az autók hangja felejthetetlen lesz" - mondta a francia. "Nagyszerű tapasztalás lesz, és Tony Stewart segítségével egészen elképesztően izgalmas élmény lesz."

Stewart három évvel ezelőtt vezetett utoljára NASCAR-autót. "Elképesztő, hogy már három éve volt. De most az utcai versenyek felkeltették az érdeklődésemet, úgyhogy jó is, hogy kicsit kielégíthetem az éhségemet. De a COTA-n még sosem voltam, annyit tudok róla, amit a tévéből láttam, és amit a szimulátorban tapasztaltam. Az tetszett, még ha két évtizedet is töltöttem a NASCAR-ban, mindig tud valami újat adni. Én még nem vezettem a pályán, Kevin és Romain még sosem vezetett ilyen autót. kitaláljuk, mi legyen" - mondta Stewart.