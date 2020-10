A Haas örülne Schumacher érkezésének

Továbbra is számos jelentkező akad a Haas 2021-es versenyzői üléseire. Az amerikai csapattal nemrég az F2-ben szereplő orosz Nikita Mazepint hozták szóba. Günther Steiner a Sport1 kérdésére elismerte, az Orosz Nagydíj hétvégén beszélt a versenyző dúsgazdag édesapjával.

„Mr. Mazepin nagyon szeretné fiát az F1-ben látni” – kezdte Steiner. „A fia pedig vélhetően nála is jobban vágyik erre. Először azonban meg kell határoznunk, melyik irányba szeretnénk tovább haladni. Ezután asztalhoz ülünk azokkal, akik a potenciális jelöltek között vannak.”

A Ferrari junior versenyzőinek szintén jó esélye lehet a Haasnál. Mivel Steiner együttese a Scuderia partnercsapata, a Ferrari kérheti Mick Schumacher, Callum Ilott vagy Robert Shwartzman autóba ültetését.

„Közeli kapcsolatban állunk a Ferrarival. Ha valaki az F2 mezőnyéből érkezik hozzánk, az jó eséllyel, a Ferrari egyik neveltje lesz” – mondta Steiner.

A csapatfőnök nincs ellenére, hogy Mick Schumacher végül hozzájuk csatlakozzon. „Semmi okát nem látom, hogy ellenezzem. Ki ne szeretne újra egy Schumachert látni az F1-ben? Különösen az elmúlt időszakban mutatott formáját látva. A döntés azonban a Ferrarié.”

Romain Grosjean, Haas F1, and Ayao Komatsu, Chief Race Engineer, Haas F1, on the grid

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images