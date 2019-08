A Haas nem tudja garantálni a Grosjean-Magnussen párost jövőre

Nagyon sok a pletyka a Haas F1 Team körül, miután Romain Grosjean és KKevin Magnussen helye sem biztos. A tapasztalt francia versenyző távozását páran biztosra veszik, de hivatalos megerősítés még nem történt meg ezzel kapcsolatban. Grosjean azonban idén különösen rossz formát mutat, és a két versenyző legutóbb a Brit Nagydíjon ismét összeért egymással, aminek nullázás lett a vége.

A Haas nagyon szenved a rossz forma és a gumikezelés miatt, noha az idény előtt a szakértők egy biztos 4. helyet jósoltak nekik, ahol most a McLaren áll magabiztosan. Günther Steiner csapatfőnök a Német Nagydíj csütörtöki médianapján elmondta, a nyári szünet után fogják ismertetni a döntésüket. Viccesen megjegyezte, egyelőre csak annyi biztosat tud mondani, hogy két versenyzőjük lesz.

„Két versenyzőnk lesz jövőre... Még nem tudom, hogy a jelenlegi párosról beszélünk, vagy sem. A szünet után döntünk a következő évet illetően. Szóval a nyári szünet után tudni fogjuk, hogy kik ezek a versenyzők. Még egy kis időre van szükségünk ehhez.” - mondta Steiner, aki szerint Pietro Fittipaldi tesztpilóta szereplése egyelőre kizárt. „Nem rendelkezik ehhez elegendő szuperlicenszponttal, de ez egy olyan probléma, ami minden fiatal pilótánál jelen van. Nincs sok ember, akinek meglenne a kellő pontja ehhez. Jelenleg ezt nagyon nehéz elérni.”

Steiner még mindig nem tette túl magát azon, ami a Brit Nagydíjon történt a két versenyzője között: „Még mindig nem vagyok túl rajta, mert rendelkeznek bizonyos lehetőségekkel, miközben néhány versenyen küszködünk. Az autónk pénteken sokkal jobb volt a hosszú etapokon. Remek esélyeink voltak vasárnapra, majd nem sokkal a rajt után kiestünk. A jelenlegi helyzetünk nem tükrözi azt, hogy hol vagyunk valójában.”

„Megvannak ezek a bizonyos hullámvölgyek, és amikor végre ott lehetnénk, akkor leverjük magunkat a polcról, ami igencsak frusztráló.” - tette hozzá Steiner, aki még mindig nem beszélt a versenyzőkkel arról, hogy hogyan folytassák tovább a Silverstone-ban történtek után, de kénytelen lesz ezt megtenni. „Tudják, hogy mit tehetek... Sok dolgot tehetek! Azt hiszem, meg kell érteniük, hogy hol vagyunk, és ez a dolog csalódást okoz számomra. Gyorsan túl szoktam tenni magam a dolgokon, de ez nem olyan. Barcelona után világos beszélgetést folytattunk arról, hogy mit tehetünk, és mit nem. Végül nem tartották be, ami csalódást okoz.”

Steiner sok kritikát kapott amiatt, hogy nem hajlandó egy fiatal versenyzőt, vagy újoncot alkalmazni: „Azt mondanám erre, hogy érlelődünk, de valóban szükségünk van arra, hogy egy újonccal kockáztassunk? Idén azt mondanám, hogy a McLaren vállalta ezt a kockázatot, és nagyon jól tették. Lando jó munkát végez, és azt hiszem, nagyon gyors is, de ez nem ilyen egyszerű. Mindig nagyon nehéz meghozni ezeket a döntéseket, mert nagy kockázatot jelent. Ez egy lehetőség, ami nagy kockázattal is jár. Úgy tűnik, mint csapat, meg tudnánk ezt tenni, de hogy akarjuk is, az megint más kérdés. Egy újonc nem segített volna nekünk az idei szezonban, tekintve a helyzetet a gumikkal. Egy újonc nem tud ebben segíteni.”

