A Haas nem számított a „drámai” fékhibákra Ausztriában

A Haas mindkét versenyzője fékhiba miatt esett ki az Osztrák Nagydíjról: Kevin Magnussen a 24., Romain Grosjean a 49. körben állt ki. A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner azt mondta, hogy az amerikai bázisú csapat nem számított a vasárnapi problémákra a pénteki és a szombati nap alapján.

„Nem tudom, hogy miért hibásodtak meg a fékjeink, ezt továbbra is vizsgáljuk. Meglehetősen hamar melegedtek túl a fékek. Menedzselnünk kellett ezt a területet, hogy végigmehessünk a versenyen, de nem gondoltuk, hogy ennyire „drámai” a helyzet, és hogy nem fogják kibírni a futamot.” – kezdte Steiner a Motorsport.com-nak.

„Meglehetősen biztosak voltunk abban, hogy túl fogják élni a fékek. Ausztriában a fék mindig problémát jelent, de arra nem számítottunk, hogy emiatt be sem tudjuk majd fejezni a futamot.”

„A fékek hűtésének dinamikus hatása van az autóra, ilyenkor olyan kevés fékezéssel kell menned, amennyire csak lehetséges, hogy minél jobban hűtsd őket. Természetesen ilyen körülmények között is próbálsz a lehető leggyorsabban menni, viszont aerodinamikai okokból próbálsz nem túlmenni a korlátokon.”

„Normál esetben ugyanis a fékhűtésnek nem kellene problémának lennie, viszont ha jobban hűtöd a féket, akkor vesztesz az aerodinamikai teljesítményből. Nem vállaltunk szükségtelen kockázatot, mert nem számítottunk arra, hogy ennyire rossz a helyzet.”

A Haas idei autója, a VF20 az osztrák versenyhétvége előtt csak a barcelonai pályán gurult pályára, hiszen a csapat nem tudott részt venni forgatási napon a kényszerszünet alatt. Steiner elismerte, hogy néhány extra mérföld segíthetett volna a probléma felismerésében.

„Nyilvánvalóan hamarabb felismertük volna a problémát, ha részt vettünk volna egy teszten. De nem lehet erre fogni a dolgot. A korrelációnak mindig szerepe van, mert nem számítottunk erre. Tisztában voltunk azzal, hogy melegek a fékek, de próbáltunk a határon menni, miközben nem gondoltuk, hogy közel lehetünk a limithez, vagy hogy túl is léptük azt.”

„A hasonló körülmények között való tesztelés segíthetett volna, mert így szerezhettünk volna valódi adatokat, így viszont csak a szimulációra tudtunk támaszkodni. Viszont meg kell vizsgálnunk, hogy miért nem volt összhangban a szimulációnk a valósággal.”

A dupla kiesés ellenére Steiner azt is elmondta, hogy nem volt elégedetlen az autó tempójával, amíg nem befolyásolták őket a fékproblémák.

„Nem gondolom, hogy rossz lett volna a tempónk, hiszen még úgy is tartani tudtuk a tempót, hogy már a verseny elejétől kezdve be kellett gurulnunk a féktávokra, mivel láttuk, hogy már az első köröktől kezdve melegek voltak a fékek. Ez pedig nemcsak a köridő szempontjából volt rossz hatással ránk, hanem a gumikkal is nehéz így bánni.”

„Őszintén szólva Kevin elégedettebb volt, mint Romain, szóval szerintem a tempónkra építhetünk, mert tartani tudtuk ilyen körülmények között is a lépést a körülöttünk lévő kocsikkal.”