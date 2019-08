A Haas nem hiszi el: tegnap az egyik leglassabb, most az egyik leggyorsabb autó voltunk

A Haas F1 Team idén nagyon sok pontot szórt el, elsősorban amiatt, hogy az autót nem tudják a megfelelő működési ablakban működtetni a gumikat illetően. A mezőnyből az amerikai csapat szenved ettől a leginkább. Hockenheimben is egy igazi hullámvasútra ültek fel, hiszen a kvalifikáció előtt az egyik leglassabb autó voltak, majd jött az időmérő, ahol Romain Grosjean egészen a 6. helyig zárkózott fel. És tette mindezt úgy, hogy továbbra is az Ausztrál Nagydíjon használt koncepcióval körözget.

„Hihetetlen, hogy tegnap ez az autó a második leglassabb volt, ma reggel pedig a negyedik leggyorsabb a szabadedzésen. Még mindig nem hiszem, hogy ilyen szűk működési ablakban kellene dolgoznunk. Ha megnézzük az autót, akkor azt mondhatjuk, hogy jobban megértjük a helyzetet vele, valamint azt, hogy mi történik. Ebben az irányba kell haladnunk. Javítanunk kell, de legalább van egy elképzelésünk arról, hogy melyik irányba kell tartanunk.” - mondta Steiner.

„Maga a hőmérséklet nagy hatással van a gumik működésére, és így mindenre. Ez az, ami mindent befolyásol, és ezen belül kell megtalálnunk a helyes irányt, ami nem könnyű, mivel minden hétvége más és más. Ha kiesünk ebből a körből, akkor nagyon lassúvá válunk, amire ezen a hétvégén is láthattunk példát. Szóval nyilvánvaló, hogy ennek köze van a hőmérséklethez.”

„Mielőtt változtatnánk a kasztni specifikációján, pontosan meg kell értenünk, hogy mi történik. Ezután megoldást kell találnunk, majd utána dönthetünk erről. Úgy tűnik, hogy ezzel a Magyar Nagydíjon kísérletezhetünk, hogy jobban megértsük a helyzetet. Most csak arra koncentrálunk, hogy a futamunk rendben legyen. Minden arról szól, hogy jobban megértsük a helyzetet, és azt, hogy mi történik. Nem mindig a meleg versenyek vannak hatással erre, de a legutóbbi futamok azok voltak.”

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

„Mindeközben bízunk abban, hogy jövőre könnyebb lesz a helyzet. A csapatokkal közösen azon vagyunk, hogy ideálisabb legyen a helyzet a gumikkal a következő szezonra. Szükségünk van erre, és minden információra, hogy tudjuk, mit tehetünk. Ez az alapja a mai Forma-1-nek, és mi különösen szenvedünk, ha nem sikerül eltalálnunk az ideális működési ablakot.”

„Mint mondtam, most csak a futamra szeretnénk koncentrálni, ami lehetséges, hogy esős lesz. Ezt sem tudjuk befolyásolni, és ezen körülmények mindenki számára ismeretlenek lehetnek az új gumikon. Szóval érdekes lehet. Bármi is legyen, ott kell lennünk a pontszerzők között. És ez lehetséges is, akár két autóval is, mert Kevin nincs messze. Reméljük, hogy minden rendben lesz, de nem tudom, hogy mi volt a Ferrari motorjával, és az mennyiben érint bennünket. Lehet, hogy az egyedi probléma, nem tudom. A tényeket ismerjük a turbó és az üzemanyagrendszer kapcsán, ami nem jelent komoly gondot. Persze mindig aggódsz, de nincs probléma. Megnézik, hogy nálunk mi a helyzet az egység körül, de mást nem tehetünk.”

Magnussen is kissé értetlenül áll a dolgok előtt, de a dán örül a ténynek, hogy az autó gyors, amivel a 12. helyről várhatja a rajtot: „Kicsit nehéz megmagyarázni, hogy mi történik... A legfontosabb azonban az, hogy az autó újra gyors. Nyilvánvalóan ez a hőmérsékletnek is betudható, mivel tegnap nagyon meleg volt, ma pedig ahhoz képest igen hűvös. És az autó teljesen megváltozott, kezelhetőségre is. Ez most egy igazán jó autó, de nem mondhatjuk azt, hogy tudjuk, miért van ez. Még mindig elemezzük az adatokat és próbálunk rájönni a dolgokra, ami nehéz. Amikor hideg van, akkor az autó fenomenális. Tényleg teljesen más az autó olyankor. Csak meg kell hallgatni a tegnapi és a mai rádiókommunikációt, hogy mennyivel másabb az autó. Ez most sokkal következetesebbnek tűnik, akár hideg van, akár meleg. Azt kell tennünk, ami a csapat számára a legjobb, de nincs titok, mert ha tudnám, akkor mindig így mennénk.”

A Német Nagydíj hivatalos rajtrácsa, rajta a bajba került Ferrarival és az élről induló Mercedesszel, közvetlen a Red Bull előtt