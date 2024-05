A Haas nem hagyja magát: most ők perlik be Steinert

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Steiner bíróság elé citálja a Haas alakulatát Észak-Karolinában, mivel állítása szerint a csapat tartozik még neki bizonyos összegekkel. Most azonban kiderült, hogy a Haas Kaliforniában adott be keresetet volt csapatvezetője ellen.

A bíróságon leadott dokumentumok szerint Steiner és könyvének kiadója, a Ten Speed Press törvényellenesen járt el, amikor olyan képeket használtak fel, melyek megsértették a védjegyekre vonatkozó előírásokat.

A vállalatnak nem tetszik, hogy Steiner a könyve révén továbbra is bevételre tesz szert, miközben abban olyan képek szerepelnek, melyek sértik a védjegyeiket, és azok felhasználásáról a korábbi csapatfőnök előzetesen nem kért tőlük engedélyt.

Emellett a Haas elvileg fel is kereste Steinert ezekkel az aggodalmakkal, de mivel nem kaptak kielégítő választ, így bírósághoz fordultak. Szerintük az online elérhető információk alapján Steiner könyve már legalább 150 ezer példányban kelt el, és legalább 4,5 millió dolláros bevételt generált.

Amennyiben valóban a bíróság elé kerül az ügy, akkor az lesz a fő kérdés, hogy Steiner és a Ten Press tisztességesen használta-e fel a könyvben szereplő fotókat. Bizonyos szabályok ugyanis engedélyezik mások védjegyének beleegyezés nélküli használatát, ha például valamilyen kommentárról, kritikáról, híradásról vagy komédiai célzatról van szó.

Ha eljut odáig az ügy, akkor a bíróságnak majd arról kell tehát döntenie, hogy a könyvben látott képek tisztességes felhasználás alá esnek-e. Ez az egész már csak azért is lehet érdekes, mert Steiner még a Haas alkalmazottja volt, amikor a 2022-es szezonról szóló könyvét írta, amely egyébként valóban nagy sikernek örvend világszerte.

