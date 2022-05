A Haas nem fogja jobban kihangsúlyozni az „amerikai identitását”

Gene Haas F1-es csapata már 2016 óta a száguldó cirkusz mezőnyének tagja, de a Netflix Drive to Survive sorozatának bemutatásáig, és Günther Steiner váratlan sorozatsztárrá válásáig egyáltalán nem tudták megragadni az amerikai F1-es közönség fantáziáját – amiben alighanem szerepet játszott az is, hogy egy teljes szezont orosz színekbe bújva teljesítettek.

Most, hogy már nem az Uralkali diktálja az autó fényezését, elméletileg a Haas követve az F1 széleskörű amerikai terjeszkedését, jobban kijátszhatná az „Amerika csapata” kártyát, hogy újabb rajongókat szerezzenek maguknak, de Steiner szerint nincsen ezzel kapcsolatosan „nyomás” semmilyen fél felől.

Még több F1 hír: Az Alfa Romeo látványos imolai koncepcióváltása a 2022-es F1-es autójukon

„Senki nem helyez minket nyomás alá ilyesmivel kapcsolatban, és nem is kellene” – mondta Steiner az Autosport kérdésére még Imolában. „Szeretnénk mi is jobban kivenni a részünket (az F1 terjeszkedéséből), dolgozunk is egy pár projekten az Egyesült Államokban, de azok még időbe telnek.”

„Még egy pár évbe telik, mire az F1 népszerűségének növekedése érezhető lesz a csapatok szempontjából is, a megnövekedett érdeklődést felhasználva új szponzorokat találhatunk majd.”

„Szerintem nem kell jobban kijátszanunk a x mi amerikaiak vagyunk x kártyát. Mi a Haas CNC-t képviseljük, egy amerikai céget. Ennél nem is lehetnénk jobban amerikaiak.”