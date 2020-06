A Haas nem fog tesztelni az Osztrák Nagydíj előtt, ami nem nagy hátrány

A Mercedes, a Renault, a Racing Point és a Ferrari már pályára gurult a hosszú szünetet követően. Az AlphaTauri lehet a következő, míg például a McLarennél F3-as autókkal teszteltek a pilóták. A top-csapatok közül a Red Bull maradhat ki a sorból, aminek elsősorban motorkérdései vannak, mivel a 2018-as gépben még a Renault aggregátja dolgozott.

A Haas F1 Team lehetőségei is eltérnek a nagyobbaktól, így nem okozhat meglepetést, hogy a Günther Steiner vezette alakulat is marad a helyén, és helyette a gyárban gyakorolják az új biztonsági protokollokat.

„Nem lesz shakedown. Nyilvánvaló, hogy egy filmes napot kellene csinálnunk ebben az esetben, és nincs meg erre a kapacitásunk. A versenyezők készen állnak. Nem hiszem, hogy sok edzésre lenne szükségük.”

„Szép dolog ez, de számunkra jelenleg nem élvez prioritást egy shakedown. Nyilvánvalóan előnyt jelentene, amit nem tagadnék meg, de nincs szó arról, hogy mindez olyan nagy előny lenne.” - hangsúlyozta Steiner.

„A srácok a gyárban dolgoznak Bandbury-ban, hogy összerakják az autót, szóval tartani kell a távolságot egymástól a munkájuk miatt. Nem nagyon aggódom emiatt. Gyakoroljuk az új protokollokat, ahelyett, hogy a pályán lennénk odakint.”

„Ez kicsit kifogásként is hangozhat a shakedownnal kapcsolatban, amiről tudjuk, hogy pénzbe kerül, és ha rendelkezel a szükséges erőforrásokkal ehhez, akkor nyilván meg akarod tenni. Mindig is azt mondtam, hogy kicsivel nagyobb kockázatot vállalunk ezekben a dolgokban, mert tudom, hogy jó szakembereink vannak, és mindez működni is fog.

„Mindent megteszünk, amit csak tudunk, és jó helyzetben leszünk, amikor megérkezünk Ausztriába. Egyáltalán nem aggódom emiatt.”