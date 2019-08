A Haas nem érti, mit problémáznak annyit a Magnussen-Ricciardo csatán

A Magyar Nagydíjon Kevin Magnussen és Daniel Ricciardo sokáig viaskodott egymással, a dán keményen tartotta pozícióját az ausztrál előtt. A Renault láthatóan gyorsabb volt a Haasnál, ám Magnussen nem adott esélyt a kevés előzési lehetősséggel bíró hungaroringi pályán. Végül a dán a 13., míg az ausztrál a 14. helyen végzett.

Az ausztrál később jelezte, hogy szerinte bőven lett volna mit vizsgálni a dán védekezésén, ám végül a versenybírák nem foglalkoztak az esettel.

"A versenyigazgatóság azt mondta nekünk, hogy a fékezés alatt nem válthat már irányt, és ez történt. És mivel van egy másik versenyző is, aki ezt szokta csinálni, ezt is válaszoltuk. Az hiszem, hogy nagyszerű volt a csata a 13. helyért, máskülönben a közvetítés nagyon unalmas lett volna" - mondta a Haas első embere.

A Haas azonnal jelezte a pilótának, hogy a versenyigazgatóság jelzett az eset kapcsán, ám a csapat semmilyen tanácsot, pláne nem utasítást nem adott Magnussennek.

"Még a büntetést is megkockáztattuk volna, vagy legalábbis, hogy az eset a stewardok elé kerül, mert én azt gondolom, hogy végtére is mi versenyezni vagyunk itt, és nem is hiszem, hogy ez egy veszélyes helyzet lett volna" - mondta Günther Steiner. "Az a csata nem volt különös, de legalább jó műsor volt. Daniel Ricciardo biztosan nem örült ennek, de Kevin semmit sem túlzott el. Csak meg akarta tartani a pozícióját, és szerintem ezt mindenki élvezte."

A probléma ellenére Steiner még örülhetett, hogy végre nem az a téma, hogy a Haas két versenyzője egymást üti ki a versenyből, ebben az évben már háromszor ütközött egymással Magnussen és Romain Grosjean, Silverstone-ban éppen egymás kiesését okozták.

