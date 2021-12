A Haas még karácsony előtt teljesítené a 2022-es töréstesztjeit

A 2021-es szezon előtt a Haas csak annyit változtatott a 2020-as autóján, amivel megfelelt a szezon előtt a padlólemezre és a diffúzorra vonatkozó új szabályoknak, és a csapat egyedül a bahreini előszezoni teszten rakta össze az autóját.

A 2022-es szabályváltozások előtt azonban már a Haas is követi majd a többi F1-es csapat útját: a Dallara gyárában a barcelonai tesztek előtt ők is összeszerelik majd az új autójukat, hogy azzal jobban megismerkedhessenek a csapat szerelői.

Annak érdekében, hogy minél több idejük legyen a 2022-es autójuk finomítására, a Haas már karácsony előtt teljesítené az összes kötelezően előírt töréstesztet:

„Egy pár kísérleti tesztet már végeztünk az autó egyes elemein, mert sosem a teljes karosszériával kezdesz” – mondta Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke.

„Remélhetőleg minél hamarabb teljesíteni tudjuk őket, ez a célunk. Ezúttal Olaszországban össze is rakjuk majd az autót, nem úgy, mint idén, amikor már egy létező autóról beszéltünk.”

Bár a Haas teljesen beáldozta a 2021-es szezonját, mivel továbbra is az övék a legkisebb csapat a Forma-1-ben, Steiner szerint nem szabad óriási ugrásra számítani tőlük.

„Szerintem továbbra is az erőnkön felül kellene teljesítenünk ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk, mert a csapat felépítése nem változott a 2018-19-es állapotokhoz képest. Annyit változtattunk, hogy már nem a Dallarának, hanem kifejezetten nekünk dolgoznak egyes mérnökök, és a Ferrari is hozzánk helyezett egy pár embert a költségsapka miatt, de ettől még továbbra is a miénk a legkisebb csapat.”