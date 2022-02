A Haas a szinte végleges autójával gurul pályára a barcelonai F1-es teszten

Ahogy arról beszámoltunk, az amerikai istálló elsőként mutatta be 2022-es autóját a nagyközönségnek, ám mint az Steiner nyilatkozatából kiderül, ennél már előrébb tartanak a munkálatokban.

A Haas csapatfőnöke leszögezte, a barcelonai teszt vízválasztó lesz a csapat életében, ekkor derülhet ki igazán, hol tartanak és mire lehetnek képesek az előttük álló világbajnoki küzdelmek során.

„Két hét múlva mindenki számára világossá válhat, mennyit fejlődött az autó. Nyilvánvalóan más lesz, mint a bemutatón. Biztosan állíthatom, hogy nem fog mindenben megegyezni. A tesztek és a szezonnyitó hétvége között már nem tervezünk sok változtatást eszközölni."

A Haas tulajdonképpen mindent egy lapra feltéve vágott neki az idei autó fejlesztésének, beáldozva a komplett 2021-es évet, ami nem is sikerült jól a csapatnak, hiszen nem szereztek pontot a konstruktőri pontversenyben, legjobb helyezésük pedig egy 12. helyezés volt Mick Schumacher révén.

Steiner ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a balsikerű évet követően ezúttal felzárkóznak a középmezőnyhöz, sőt, szeretnének ott meghatározó szerepet betölteni. „Azt viszont nem tudom megmondani, hogy fogunk teljesíteni, hiszen nem láttam a riválisok autóit" - tette hozzá.

„Azt látom, hogy például 2018-ban, az azt megelőző években is jó autóink voltak egy új csapathoz képest. Mindebből arra következtetek, ha akkor újoncként ilyen teljesítményt tudtunk nyújtani, most is meg tudjuk ismételni ezt, amikor mindenki tiszta lappal indul.

