A Haas kis híján kiszállt

Az amerikai hátterű csapat napjai hónapokig bizonytalanságban teltek. A csapattulajdonos Gene Haas saját maga is elismerte, bizonytalan abban, van-e értelme csapatának továbbra is az F1 körforgásában maradnia. A csapat azonban a múlt héten bejelentette, a többiekhez hasonlóan aláírták az új Concorde Egyezményt.

Ez az új fejlemény azt jelenti, a Haas a következő öt évre elkötelezte magát az F1 mellett.

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner biztos benne, a költségvetés radikális szabályozása nélkül az eredmény teljesen más lett volna. A költségvetési sapkától a csapat azt várja, hogy az kiegyenlítse az F1 csapatai közötti esélyeket.

A Motorsport.com kérdésére válaszolva Steiner elmondta, lát-e összefüggést az új költségvetési szabályok és a csapat maradása között.

„Úgy gondolom, csaknem esélytelen lett volna a csapat maradása, ha nem kapjuk meg az esélyt arra, hogy felvegyük a versenyt az élcsapatokkal. A korlátozások nélkül a költségek az egekbe szöktek volna.” – kezdte Steiner.

„A nagyobb bevétel értelemszerűen mindig segít, mert általa több kiadást tudsz fedezni. A változások nélkül nagyon-nagyon kérdésessé vált volna a Haas F1-es jövője.”

Mechanics prepare the car of Romain Grosjean, Haas VF-20, on the grid

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images