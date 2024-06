A Haas Kanadában pontokkal feledtetné a borzalmas monacói hétvégét

Költséges hétvége volt a Haas számára Monaco, hiszen Kevin Magnussen és Sergio Perez balesetébe Nico Hülkenberg is belekeveredett, így ők hárman rögtön az első körben kiestek a versenyből. Bár a legjobban Perez Red Bullja sérült az incidensben, azért a két Haas sem úszta meg az anyagi károkat, ami mindenképpen fájó lesz az istálló számára.

Most már viszont próbálják maguk mögött hagyni az előző fordulót, és Komacu a Kanadai Nagydíj előzetesében arról beszélt, hogy reményeik szerint Montreálban ismételten erős lehet a VF-24-es: „Montreal nagyon egyedi pálya, utcai helyszín. Sok rajta a lassú tempójú kanyar, az irányváltás, és szinte azonnal bünteti a hibákat.”

„A leszorítóerő szintje alacsonyabb, mint sok másik pályán, szóval ezt kombinálva a VF-24 tulajdonságaival, szerintem jó, hogy hiányoznak róla a gyorsabb kanyarok. Alacsony tempónál az autó egyensúlya kulcsfontosságú, szóval azt muszáj lesz eltalálnunk. Idén eddig versenyképesebbek voltunk alacsony leszorítóerő mellett, ami szintén pozitívum lehet.”

Komacu pedig egyértelműen a pontszerzést tűzte ki célul erre a hétvégére, amire nagy szüksége is lenne a Haasnak azok után, hogy Monacóban a Williams is feliratkozott a ponttáblára, az Alpine pedig szintén közelített hozzájuk egy kicsikét.

A csapat rutinos német pilótája, Nico Hülkenberg is jobb folytatásban reménykedik, és bízik benne, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is erős időmérőt tud majd futni, vasárnap pedig ezt pontokra is szeretné váltani.

„Szeretem Montreált, ez a kedvenc pályám a naptárban. Tetszik, hogy az egész egy kis szigeten van, ahogy reggelente megérkezünk a pályára, és az atmoszféra is remek. Minden évben elkap, és nagyon élvezem az ott töltött időt. A pálya ritmusa nagyon klassz, egyedi és tökéletesen illik hozzám. A tavalyi hétvége nagyon pozitív volt, főleg a szombat, de aztán vasárnap nem voltunk elég versenyképesek, ezért visszaestünk.”

„Már várom, hogy ismét pályára hajthassak, és idén sokkal jobb helyzetben vagyunk, így az erős időmérős eredményt jó futamra kellene váltanunk” – zárta gondolatát Hülkenberg.