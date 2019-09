A Haas ismét visszautazik a szezon elejére

A Haas vesszőfutása a jelek szerint messze nem értek véget. A csapat nagy reményekkel, és reményt keltő pontszerzéssel kezdte az évet, ám az istálló a nyárra teljesen elveszett a technikai fejlesztések sűrűjében. Az amúgy is ezer problémával küzdő csapat képtelen volt rálelni a gondok okára, ezért úgy döntöttek, hogy a nyáron a két versenyző két külön stratégiát követ.

Romain Grosjean sokat panaszkodott az újításokra, ezért a csapat a számára biztosította az év eleji specifikációt, míg Kevin Magnussen maradt az új autónál. Igazából egyikük teljesítményén sem lehetett különbséget felfedezni, ezért néhány futam után a francia is az új autóval próbálkozott. A jelek szerint azonban a Haas első akciója kudarcba fulladt, a csapat négy utam óta nem szerzett pontot, vagyis továbbra sem tudják, mitől lassú az autó.

Ennek érdekében ismét nekifutnak az időutazós kísérletnek, sőt, most Oroszországban már mindkét pilóta a melbourne-i autóval próbálkozhat, hátha a szezon hajrájára fény derül a problémák okára. Grosjean már Szingapúrban is az év eleji beállításokkal ment, Szocsiban már Magnussen is megkapja az év eleji autót. Ugyanakkor az első szárny és az oldaldobozok a legújabb fejlesztésűek lesznek.

"Ez most egy hibrid. nem teljesen az ausztrál specifikáció, mert persze a kasztnit folyamatosan változtatni kell. Kevin autója nem volt lassú Szingapúrban, mindkét autó teljesítményét rendesen ki kell elemezni, de jelen pillanatban az a terv, hogy mindkét autóval áttérünk Romain specifikációjára. Ezt már korábban kitaláltuk" - jelentette ki Günther Steiner.

A csapatfőnök bejelentése azt sugallja, hogy a csapat a szezon hajrája előtt komoly munkával néz szembe. Steiner szerint, ha a legutóbbi fejlesztéssel kezdődött volna a szezon, azzal sem lettek volna jobb helyzetben.

Még több F1 hír: Fordulat: A Haas Kubicát akarja, nemcsak szimulátoros pilótának

"Nem lett volna jobb, talán más lett volna a működése, de nem lett volna jobb" - ismeri el ezzel, hogy a fejlesztések nem vezettek eredményre. A probléma pedig a szélcsatornás munkára vezethető vissza, amelynek eredményei nem köszönnek vissza az autón. A Haas már nyilván nem is az idei eredmények miatt kapkod, sokkal inkább szeretné elkerülni, hogy az idei probléma még a 2020-as szezont is befolyásolja. "Dolgozunk az ügyön. Tudjuk, hogy vannak gondjaink, de azt érezzük, hogy már sikerült ráérezni. A szezon végéig tesztelünk a versenyekre, hogy kiderüljön, mit miért csinál az autó."

A Haas csapatfőnöke ugyanakkor nem tagadja, hogy most már nagy a nyomás, hogy a gondok megoldása kapcsán. "Abszolút, de úgy érzem, hogy ha a következő két-négy verseny folyamán sikerül elérnünk valamit, akkor már jók vagyunk" - mondta Steiner.

Egy régebbi felvétel a versenyautózás világából, mely tökéletesen bemutatja azt, hogy adott esetben milyen káosz alakulhat ki a bokszutcában. Ritkán lát hasonlót az ember. Érdemes megnézni a Ferrarikat, hogy mit csinálnak.