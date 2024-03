A Haas is megkapta a magáét Jordantől: „Törekvések? Én nem látom őket”

Az amerikai alakulat már a kilencedik szezonját teljesíti a királykategóriában, és idén mindenképpen szeretnének elmozdulni a konstruktőri bajnokság utolsó helyéről. Günther Steiner eközben a télen elhagyta az alakulatot, és megjegyezte, hogy Gene Haas nem hajlandó még többet fektetni a csapatba, emiatt viszont nem is várhatnak javulást.

A korábban maga is F1-es csapatot irányító és tulajdonló Eddie Jordan a Formula For Success podcastben számos téma mellett a Haas helyzetére is kitért, és nem meglepő módon nem volt elragadtatva attól, amit a mezőny „legújabb” alakulatánál lát.

„Ha rajtam múlna és én lennék ott, akkor a mérnöki csapatra, az autó sebességére és a munka elvégzésének képességére fordítanám a figyelmemet. Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen is tehetséges pilóta, akik el tudják végezni a munkát. Ezzel tehát nincs gond. A legfőbb gond az elköteleződéssel van.”

„Már elég régóta itt vannak a Forma–1-ben, de még nem láttam a csapatot előrelépni. Futamgyőzelemre való törekvések? Én nem látom őket. Hogy a személyzet vagy a vásárolt Ferrari-motor miatt van-e… De inkább választod a Ferrari erőforrását, mint mondjuk az Alpine-ét, az biztos.”

„Sok múlik az aerodinamikán, és azon, hogy Gene Haas a megfelelő embereket tegye a megfelelő helyre. Ezt azonban még nem sikerült megoldania. Az autó nem tűnik rossznak a versenyetapokon, de az időmérőn? Esélyt sem kapnak. Az autó alig jobb az Alpine-nál” – hangzott Jordan kemény értékelése a Haas helyzetéről.

Talán nem meglepő, hogy Steiner éppen a napokban ismerte el, hogy utólag már úgy látja, jóval korábban távoznia kellett volna a Haastól, és ebben vélhetően az is benne volt, hogy már nem értett egyet Gene Haasszal abban, miként lehetne sikeresebbé tenni az istállót.