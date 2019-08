A Haas-főnök szerint néhány izgalmas futamtól még nem kell elszállni

A forma-1-es világbajnokság a Francia Nagydíj óta négy izgalmas futamot produkált, az Osztrák, a Brit, a Német és a Magyar Nagydíj akciódús viadala kicsit árnyalta a szezon elején tapasztaltak által kialakított unalmas képet. Ugyanakkor a Haas első embere szerint a sportág vezetése jobban teszi, ha nem dől hátra az izgalmas sorozat láttán, továbbra is folytatni kell a munkát a változásokért.

"Óvatosan kell bánni az utóbbi izgalmas versenyek megítélésével, és nem felejthetjük el, hogy alapvetően kell javítani a helyzetet, mert ennek kell lennie a legizgalmasabb sportnak a világon a véleményem szerint, ezt nem szabad elfelejteni. A négy jó verseny ellenére nincs minden rendben. Most volt négy jó versenyünk, de simán lehet négy rossz is. És akkor magyarázkodhatunk" - mondta Steiner.

"Egy nagyobb képet kell vizsgálni. Igen, volt négy jó futamunk, köszönjük, de mi 21 vagy 22 jó versenyt akarunk. Ezen kell dolgozni, próbálkozni, hogy mind jó legyen" - mondta a Haas főnöke. "A nagy képet kell nézni, és nekem ez a nagy kép a költségvetési sapka. Ez jönni fog, de mindig mondom, hogy ez először még nem oldja meg a problémákat, de ez egy jó lépés a jó irányba. Ebbe az irányba kell haladni, és én elhivatott vagyok. Azt nem mondhatjuk, hogy négy jó futam miatt minden fantasztikus, mert nem az."

Christian Horner szerint ráadásul az elmúlt négy futamon tapasztalt izgalmak valójában csak Max Verstappennek köszönhető.

"Max Verstappennek és a Red Bullnak hála jelenleg van izgalom at F1-ben, egyébként elég unalmas lenne a műsor. Az olyan jó versenyeket, mint a Magyar Nagydíj szeretik nézni a szurkolók, még ha mi végül nem is nyertünk. Az utolsó négy futam nagyszerű volt az unalmas francia versenyt követően, és reméljük, hogy a következő pályákon még nagyobb izgalmak lesznek, ahol Max és Lewis csatájához a Ferrari is felzárkóznak, szóval fényes jövő várhat ránk" - mondta Horner.

A háttérben nagyon sok a pletyka, és vannak, akik már jövőre betennék Mick Schumachert a Forma-1-ben az Alfa Romeóhoz, valamint Fernando Alonsót a Red Bullhoz.