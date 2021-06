A Haas „folyamatosan keresi” az amerikai pilótákat

Mióta a Liberty Media átvette a sorozat irányítását, az egyik legnagyobb céljuk az volt, hogy minél népszerűbbé tegyék a sportot Amerikában, és ennek részeként nemrég sikerült egy második futamot is felvenni a naptárba a Miami Nagydíj formájában.

Legutóbb Alexander Rossi indult amerikai színekben az F1-ben még 2015-ben, és logikus lépés lenne, hogy az új pilóta a mezőny egyetlen amerikai istállójánál, a Haasnál mutatkozna be. Steiner a téma kapcsán elmondta, hogy ők folyamatosan keresik, hogy kinek adhatnának lehetőséget, és bízik abban, hogy előbb-utóbb elérkezik majd rá az idő.

„Természetesen, mindig nézelődünk, és beszélek is erről Stefano Domenicalival, hogy mit és mit nem lehetne csinálni az ügy érdekében, és igyekszünk egy tervvel előállni a jövőre nézve” – mondta a csapatfőnök még Bakuban.

„Szerintem ennek kelleni fog egy kis idő, mivel nem lehet csak úgy bárkit behozni, mert ott van a szuperlicenc. El fog jönni majd az idő, csak türelmesnek kell lennünk. Van néhány srác a Formula 3-ban, akik ígéretesnek tűnnek, úgyhogy majd látjuk, hogy mit tehetünk.”

Azért is van nehéz dolguk az amerikai versenyzőknek, mert aki nem Európában versenyez, annak nehéz elegendő licencpontot szereznie ahhoz, hogy bemutatkozhasson, ha nem a szokásos ranglétrát járja végig.

Hiába megy mondjuk valaki jól az IndyCarban, a bajnoki címet leszámítva a többi helyezés kevesebbet ér, mint mondjuk az F2-es bajnokság, emellett pedig az F1-ben nem igazán adódnak tesztlehetőségek sem. A nyilvánvaló megoldás az lehetne, hogy az óceán túloldaláról a fiatalok átjönnek Európába, de ez nem olyan egyszerű.

Eleve drága mulatságról van itt szó, emellett Steiner úgy érzi, hogy nem feltétlenül akar minden tehetség átjönni, hiszen az IndyCar is jó lehetőséget kínál. „Igen, az F1 szeretne amerikai versenyzőt, és mi is szeretnénk amerikai versenyzőt.”

„Ott van viszont még a szuperlicenc kérdése is, amely nem sok embernek van meg jelenleg, és nyilván tehetségre is szükség van. Ráadásul vannak kecsegtető lehetőségek Amerikában is, ezért nem akar mindenki átjönni” – vélekedett a Haas csapatfőnöke.

