A Haas F1 Team festései 2016 óta: az idei a legjobb?

A Haas F1 Team soha ezelőtt nem szerzett olyan kevés pontot a Forma-1-ben, mint tavaly. Ez összesen 28 egységet jelent, és csak az 1 pontos Williamst előzték meg, akik messze a leggyengébb autót tudhatják a nevük mellett.

A Ferrari motorjával hajtott autó rendkívül gyengére sikeredett a gumikezelés területén, ami súlyos gondokat okozott az istállónak. A VF-19 sokszor volt gyors az időmérő edzéseken, de a futamokon már elfogytak a gyenge gumikezelés miatt.

Az utolsó 5 futamon még csak pontot sem szerzett a csapat, így esélye sem volt arra, hogy előrébb kerüljön. Ekkor már csak azt várták, hogy vége legyen a szezonnak. Azt megelőzően az 5. hely volt az övék a bajnokságban.

A Haas elsőként mutatta be az új F1-es autóját, amiről egy részletes technikai elemzést is közöltünk, mely ezen a linken érhető el. Ahogy az várható volt, a festés is változott, és sokak szerint eddig ez a legjobb, leglátványosabb az amerikaiaktól.

Nyilvánvalóan mindez szubjektív, de az tény, hogy a tavalyi fekete-arany kombináció nem hozott szerencsét. Egyrészt az autó rosszul sikerült, másrészt a névadó szponzor, a Rich Energy pár hónap után szakított az istállóval.

A Haas F1 Team előtt tehát adott a feladat, és ha meg tudták oldani a gumikezelési gondokat, akkor újra problémát okozhatnak a McLarennek és a Renault-nak. Kérdés, hogy mire lesz képes a még mindig problémás Grosjean-Magnussen páros.

