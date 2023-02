A Haas és az AlphaTauri is bemutatta versenyzőik idei overallját

Pénteken pedig betekintést nyerhettünk abba, hogyan fognak festeni a Haas és az AlphaTauri pilótái az idei szerelésükben. Előbbi alakulatnál ugye Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg fogja tekergetni a kormányt idén, az autójuk kinézete mellett pedig a csapatruházatuk is átalakult, köszönhetően az új főszponzor, a MoneyGram érkezésének.

Az alapszín persze továbbra is a fehér maradt, de ahogyan a VF-23-on, úgy az overallon is hangsúlyosabb szerepet kapott a fekete, illetve a píros szín is, a végeredmény pedig egy nagyon letisztult, de megnyerő dizájn lett.

Az amerikaiak pedig Silverstone-ban már be is járatták az új autójukat, melyről egy rövid videót is közöltek.

A Haas mellett az AlphaTauri is egy képpel leplezte le, hogyan néznek majd ki a versenyzőik az idei felszerelésükben, a faenzai gárda számára pedig nagy nap a mai, hiszen most fogják leleplezni a 2023-autó festését New Yorkban.

Ha pedig az overall színeiből indulunk ki, akkor talán az autón is várható némi változás. Nyck de Vries és Juki Cunoda ugyan továbbra is fehér alapon sötétkék tűzállót visel, de azon pirossal megjelent az Alfa Romeótól érkezett szponzor, az Orlen logója.

Mindez pedig talán azt vetíti előre, hogy az AT04-en is lesznek piros motívumok az utóbbi években már jól megszokott színkombináció mellett. A csapat egyébként magyar idő szerint elég későn, 23:30-kor leplezi majd le a masina megjelenését.

És ha ez még nem lenne elég, a Ferrari is közzétett egy rövid videót, melyen a két állandó versenyzőjük és a tartalékosuk reklámozza az idénre megújult csapatpólót.