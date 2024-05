A Haas elmondta, mivel növelheti Bearman az F1-be kerülés esélyeit

Miután kiderült, hogy Nico Hülkenberg jövőre már a Sauber, 2026-tól pedig a belépő Audi versenyzője lesz, a Haasnál megüresedett egy ülés 2025-re. Bearman pedig, aki jelenleg a Haas és a Ferrari tartalékosa is, az első számú jelöltnek tűnik Hülkenberg helyére, és idén hat első szabadedzésen fog majd részt venni az amerikai istállóval.

A 18 éves brit jövőbeli debütálásának esélyei nagyban megnőttek, amikor a szezon második hétvégéjén hirtelen be kellett ugrania Carlos Sainz helyére a Ferrarihoz, hiszen Bearman akkor hibátlanul teljesített, és rögtön pontszerző helyen hozta be az autót az egyik legnehezebb pályán.

Annak kapcsán, mit várnak el Bearmentől a folytatásban, Komacu elmondta, hogy elsősorban a megfelelő munkamorált szeretnék látni tőle, miközben persze azért az sem mindegy, milyen eredményeket ér el az F2-ben.

„Ez több dolognak a kombinációja. Jól kell teljesítenie a Formula 2-ben, ez biztos. Amikor viszont közvetlenül vele dolgozunk, akkor meg kell értenie minden részletet, a körülményeket, és azt, hogy bizonyos dolgok miért történnek. Szóval összességében nagyobb hatása lesz annak, mit csinál nálunk, hogyan teljesít a csapatnál, de ettől persze még az F2-ben is jól kell mennie, ez világos.”

„Teljesen nyitott a helyzet. Hat FP1-es beugrás vár rá, ebből az első Imolában következik. Nagyon várjuk már, hogy lássuk, hogyan tud nálunk fejlődni és miként tudunk együtt dolgozni.”

A csapatvezetőt megkérdezték még arról is, Hülkenberg kiválása befolyásolja-e Bearman edzéseken végzett programját. „Nem változik, mert nem is igazán lehet változtatni, hiszen megvan a feladatod az adott hétvégére, pontosan tudod, mit kell tenned az FP1, FP2 és FP3 alkalmával, hogy felkészülj az időmérőre és a futamra. Ez a megközelítés tehát nem változik.”

„Ami viszont fontosabb, hogy vajon a pilóta is érti ezeket a célokat? Meghatározó szerepet tud játszani abban, hogy megvalósítsuk, amit akarunk? Ha ezt a fiatal pilótát mondjuk csak az érdekli, hogy mindenhol padlógázzal menjen, mert meg akarja mutatni, mennyire gyors, akkor az nem valami érett hozzáállás.”

„Ollie viszont nem ilyen. Már tavaly Mexikóban és Abu-Dzabiban is megmutatta, hogy gyors. Emellett viszont a nagyobb képet is érti, és pozitívan hozzá tud járulni a csapat munkájához. Ennek szeretném látni a folytatását. Valamikor pedig problémával is szembesülni fog. Mi van akkor, ha elveszít mondjuk egy fél edzést? Hogy reagál rá? Ezeket tehát érdekes lesz látni.”

Amennyiben viszont Bearman meg tudja győzni az istállót, akkor Komacu szerint „természetesen” logikus döntés lenne versenyzői ülést adni neki 2025-re.

Hülkenberg Miamiban eközben többet árult el arról, főként kinek köszönhető, hogy az Audi versenyzője lesz.