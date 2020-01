A Haas egyik szerelője szerint felháborító, amit Todt mondott a futamok számáról

„Szerencsések vagyunk, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Van egy szenvedélyünk, és ez mindenkire vonatkozik az F1-en belül. Természetesen mindenkinek vannak további kötelességei is. Más pozíciókban korábban napi 18 órákat is dolgoztam heti 6 vagy 7 alkalommal is, mert imádtam a munkámat és jó eredményeket akartam elérni. Ha van egy szerető családod, akkor ezt megértik.”

A több versenyhétvégével növekszik a mérnökök, szerelők feladata is, akik már így is sok időt töltenek a pályák mellett. Robert Dob az amerikai Haas Forma-1-es csapatának szerelője azt mondta, az FIA elnök nem gondolt rájuk az új futamok bejelentésénél.

„Röviden azt mondta, hogy örülnünk kéne annak, hogy nem látjuk a gyermekeinket. Ez felháborító, egy olyan ember véleménye ez, aki pénteken érkezik a versenyre és vasárnap már megy is el, nem tölt el annyi időt a pályák mellett, mint mi. Sokunk így dolgozik évek óta, és nem egyszerű másmilyen munkát találnunk" - idézték a szerelőt az UOL Esporte hasábjain.

"Úgy gondolom, hogy az egy hosszú folyamat lesz, míg átállunk a 25 futamos rendszerre. Talán túl nagy hangsúlyt fektetünk erre a lehetőségre, miközben inkább a 22 futamra kellene koncentrálnunk" - mondta korábban Jean Todt.

"Hogy ez mit jelent, talán más nézőpontból kellene nézni. Tényleg azt érzem, hogy szerencsések vagyunk, amiért azt csinálhatjuk, ami a szenvedélyünk. Kivételezettek vagyunk. Mindenki, aki az F1-ben él, kiváltságos. És természetes, hogy vannak kötelezettségeid is" - mondta a sportvezető.

Todt nem tagadja, hogy a fejlődő országokban tett utazásai során nyílt fel a szeme. "Higgyék el, hogy életem más tevékenységei során láttam embereket, akik 30 dolláros havi jövedelemnek is örültek. Bizonyos országokban élni áldott dolog, ezt ne felejtsük el" - hívta fel a figyelmet a világ egyenlőtlenségeire Todt.

A Haas szerelőjének kijelentései támogatókra találtak a WRC-ben is, Gerard Quinn, a Ford korábbi mérnöke egyetértett munkatársa kijelentéseivel. „Ezek egy olyan ember szavai, akinek lehetősége van privát repülővel utaznia, amit a sport fizet neki. Ha minket nem támogatna annyira a családunk, akkor a motorsportok teljesen másmilyenek lennének. Az FIA-nak meg kell ezt értenie.”

