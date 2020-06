A Haas egyelőre nem tervezi, hogy befektetőket keressen, és maradni terveznek

A Williams volt az első, mely bejelentette, hogy új befektetőket keres. A koronavírus okozta válság után mindez nem meglepő, melynek a részeként a névadó szponzor távozott Grove-ból. A csapat azonban hangsúlyozta, a 2020-as szezonra minden forrással rendelkeznek, így azt biztosan be tudják fejezni.

Nem kizárt, hogy új kezekbe kerül a Williams, és a legrosszabb esetben még a legendás név is eltűnhet az F1-ből. A pletykák szerint több komoly potenciális kérője is van az istállónak, így bármi is történjék, Sir Frank Williams gárdája valószínűleg megmenkülhet.

Legutóbb a McLarentől jelentek meg olyan hírek, hogy egy jelentős tulajdonrész cserélhet gazdát. Ennek kapcsán a Haas F1 Team főnökét, Günther Steinert is megkérdezték, hogy mi a tervük, hasonló útra kívánnak-e lépni.

„Gene Haas továbbra is a Haas 100%-os tulajdonos.” - idézte a RaceFans Steinert a sajtótájékoztatóról. „Soha nem volt partnere, és talán nem is akar magának, vagy esetleg nincs is rá szüksége.” - válaszolt a lap kérdésére az amerikai csapat vezetője.

„Ha eljön az idő, hogy valami ilyesmit akar tenni, akkor azt közölni fogjuk.” - fogalmazott Steiner, aki továbbra sem szeretne a tulajdonos nevében beszélni, mivel Haas az, aki meghozza a különböző üzleti döntéseket.

„Ha van valaki, aki egy csapatot szeretne vásárolni, akkor azt mondanám, hogy a Williams nagyon jó munkát végzett azt illetően, ahogyan ezt kezelik.” - tette hozzá Steiner, miután a britek nem hagytak helyet a spekulációknak, és egyértelművé tették a dolgot, valamint a lehetőségeket.

Steiner továbbra sem tud mit mondani a Haas jövőjéről, amiről sok pletyka jelent meg. „Azt hiszem, valaki odakint eldobott pár pletykát. Úgy értem, egy évvel ezelőtt volt egy pletyka, miszerint eladtak minket Szaúd-Arábiának, és az üzlet megköttetett. Valójában senki sem beszélt Szaúd-Arábiával. Szóval kicsit úgy látom mindezt, mint egy próbálkozást, hogy viharokat generáljanak egy teáscsészében, és ok nélkül.”

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

Steiner annak viszont örül, hogy a 2021-ben bevezetésre kerülő költségvetési sapka összegét csökkentették. „Úgy gondolom, hogy általánosságban ez egy jó költségvetési határ a sport számára. Még, ha ez nem is teljesen egyenlő, tudjuk, hogy a csapatunk továbbra is a költségvetési felső határ alatt lesz, de ez egy nagyon jó lépés. Most a különbség 150 millió a nagy csapatok között, ami így talán 20 millió lesz. Szóval ez tényleg egy nagyon jó lépés.”

Az új pénzügyi szabályzatokkal a Haas is sokkal közelebb kerülhet a top-csapatokhoz. „Talán van esély arra, hogy ezt megtegyük a jövőben. Jó munkát kell végezni ahhoz, hogy a jövőben ezt meg tudjuk csinálni.”

„A nyereményalap eloszlása sokkal egyenlőbb lesz az új kereskedelmi megállapodással. Tehát van esély erre, és számunkra egyértelműen ez a cél. Ennek ellenére törekednem kell arra, hogy ez kedvező legyen Haas úr számára.”

Az új Concorde Egyezményt azonban még senki sem írta alá. Ha a feltételek ideálisak lesznek, és minden jól működik az új tervekkel, akkor a Haas maradhat. „Ha ez így lesz, akkor biztosan alá fogja írni az új Concorde Egyezményt, de azt még mindig nem láthattuk, és ez igaz a kereskedelmi megállapodásra is.”

„Nagyjából már tudjuk, hogy hogyan néz ki, de erre a következő hetekben vagy hónapokban kerül sor. Pontosan nem tudom, hogy mikor. Nyilvánvalóan a FOM-nak várnia kellett az új költségvetési korlát lezárásáig, és ez az, ami kissé hátráltató tényezőként jelent meg, de meg fog érkezni.”

„Ha ez megvan, akkor Haas úr eldöntheti, mit akar tenni, de ebben a pillanatban az a szándéka, hogy a sportban maradjon. Azelőtt, hogy aláírnák a megállapodást, nem tudom azt mondani, hogy mindez meg fog történni, mert mint mondtam, ő a csapat 100%-os tulajdonosa, nem pedig más, így a döntések is általa születnek.”

„Nagyon pozitívan gondolkodom arról, ahol most vagyunk. Egy nehéz időszakon megyünk keresztül a koronavírus miatt, de nagyon jó állapotban vagyunk, helyesen cselekszünk, megvannak a saját lehetőségeink, szóval azt hiszem, a Haas marad a helyén.”