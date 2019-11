Grosjean dobogója egy kigyorsításon múlt

Az interlagosi futam utána középmezőny egy része ünnepelt, a Toro Rosso 2., a McLaren 3. helyen végzett, az Alfa megszerezte a 4. és 5. pozíciót, de még a Renault-nak is leesett egy hatodik hely. A középmezőny után loholó Haas azonban ezúttal is pont nélkül zárt, az amerikaiaknak továbbra is csak két pontjuk van a nyári szünet után. Azonban Günther Steiner szerint alakulhatott volna ez másképp is, de a technika közbeszólt.

A csapatfőnök szerint Romain Grosjean a második újraindítást követően akár a dobogóért is harcban lehetett volna, ha nem a legrosszabb pillanatban hibásodik meg az energiavisszanyerő rendszer. "Nem tudta nyomni, és aztán Sainz leelőzte, ahogy az már köztudott. És aztán újra a mixben találta magát, és a mi autónk forgalomban nem jó, úgyhogy elkezdtük elveszteni a pozíciókat. Az egész azon az újrainduláson, és azon az MGU-K meghibásodáson múlt. Ez pedig hihetetlen a számomra" - mondta Steiner, aki szerint az interlagosi probléma csak átmeneti jellegű volt, és ez így még inkább zavarba ejtő.

"Ez egyszerűen elszállt, nem jött erő az MGU-K-ból, és aztán a következő kigyorsításnál viszont minden rendben volt. Még mindig nem tudjuk, hogy miért, minden működött" - mondta értetlenül a csapatfőnök, akinek szavait megerősítette Grosjean, akinek elmondása szerint ez volt a legjobb versenye idén.

"Valóban úgy vezettem, hogy minden körben a határon autóztam. De amikor bejött a biztonsági autó, tudtam, hogy halottak vagyunk. A gumik hőmérséklete 40 fokot esett az autó elején, és innen már tudtam, hogy az újraindulással lesznek gondok. Nem örültem Sainznak, nagyon keményen tolt a 2-es kanyarban, és aztán minden versenyző, aki lágyakon volt, lenyomott. Szóval ilyen a mi szerencsénk, amikor pontokért mehetnénk, amikor jól áll a helyzet, egyszerűen csak balszerencsések vagyunk. Gasly második helyének viszont örülök, ez a vasárnap pozitívuma. Én voltam az utolsó francia a dobogón, szóval most elég jó neki" - mondta honfitársa sikeréről Grosjean.