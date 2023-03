A Haas csapatfőnöke szerint tíz vagy több év kell, míg a költségvetési plafon hatásai látszanak

A Forma-1 sok rajongója csalódott, miután a 2022-ben bevezetett aerodinamikai szabályok ellenére is elhúzott a mezőnytől a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes. Az új műszaki szabályzatnak a 2021-ben bevezetett költségvetési plafonnal és az aerodinamikai hendikeprendszerrel összébb kellett volna ráznia a mezőnyt.

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner azonban Bahreinben arról beszélt, sokkal hosszabb időbe is telhet, mire a középcsapatok felzárkóznak az élmezőnyre, de, legalábbis papíron, az új intézkedések így is megkönnyítették a kisebbek dolgát. Az infrastruktúra terén azonban még ma is hatalmas a különbség és ennek a különbségnek a behozataláról kérdezték a szakembert:

„Szerintem vagy tíz évbe bele fog telni. Lehet, hogy egészen a 2026-os szabályokig is várnunk kell, amikor újratervezik az autókat. Ha valaki fél másodpercet akar hozni az élmenőkön, arra azt mondom, sok sikert neki. Szép lenne, ha meg lehetne tenni, de egyelőre a rajongók azt is tudják kezelni, ha valaki elszalad a bajnoki serleggel, és ez jelenleg a reális értékelése a helyzetnek.”

„Ezt mindannyian tudjuk, még ha nem is nagyon tetszik. Remélem azért, hogy nem így lesz. A másik dolog az, hogy mindenki tud fejleszteni. A költségvetési plafonig mindenki tud fejleszteni, a lassabb csapatok még többet is.”

2023 lehet az első év, amikor mind a tíz Forma-1-es csapat eléri a költségvetési határt. Tavaly csak a Haas és az Alfa Romeo maradtak alatta, de az új névadó szponzor, a MoneyGram érkezésével ez idén nekik is sikerülhet.

Emellett számos középmezőnybeli csapat már most az infrastruktúrája fejlesztésén dolgozik: Az Aston Martin új gyára és szélcsatornája már elkészült, a McLaren új szélcsatornáját még idén befejezhetik, míg a Sauber 2026-tól a hatalmas erőforrásokkal rendelkező Audi gyári csapata lesz.

Steiner egyébként arról is beszélt, hogy a teszt olyan simán ment számukra idén, hogy „szinte unatkoztak.”