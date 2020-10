„A Haas csapata nem eladó”

Legutóbb olyan hírek röppentek fel, hogy Dmitry Mazepin, a Formula 2-ben versenyző Nikita Mazepin apja mérlegeli annak lehetőségét, hogy esetleg megveszi a Haas csapatát, hogy ezzel felvihesse fiát a legmagasabb kategóriába.

Idősebb Mazepin a tulajdonosa és elnöke az Uralchem vegyipari vállalatnak, ezzel pedig a személyes vagyonát nettó 7,1 milliárd dollárra becsülik.

Mazepin egyébként doktori diplomával rendelkezik közgazdaságtanból, és korábban többször is nemes célokra fordította vagyonának egy részét, például amikor 2012-ben 700 ezer dollár értékben vett autókat nagy létszámú és kis jövedelemmel rendelkező családoknak.

Többen is azt állították, hogy Mazepin már le is tett az asztalra egy ajánlatot, amelyet csak „kevés csapat utasítana vissza”, a Haas azonban tagadta a csapat eladásának lehetőségét. Az istálló egyik szóvivője viszont a Formula1newsnak kategorikusan kijelentette, hogy „a csapat nem eladó”.

A koronavírus-járvány közepette a Haas csak egyike azon csapatoknak, akik pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Hiába azonban a megpróbáltatások, nemrég írták alá az új Concorde-egyezményt és nem akarják eladni a gárdát.

A Haas egyértelműen a mezőnyben szeretne maradni, és az új megállapodás aláírásával az értékük máris 200 millió dollárral emelkedett ennek köszönhetően.

A 21 éves Mazepin eközben a hatodik helyen áll az F2-es pontversenyben, és emiatt jól halad afelé, hogy az év végén meglegyen neki a szuperlicenc is. Dmitry Mazepin neve viszont már több istállónál is felmerült. Meg akarta ő már venni a Renault-t, a Force Indiát és a Williamst is.

Míg édesapja az oldalvonalról próbál valamilyen megoldást találni, most Nikita feladata lett az, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a még hátralévő idei futamokból. Már csak négy verseny van hátra, és mindegyiket Bahreinben fogják majd megrendezni.

Ha sikerül neki megszerezni a szükséges pontokat, akkor már csak egy üres ülést kellene találnia az F1-be kerüléshez. Ekkor jöhet be igazán a képbe az apuka, aki vélhetően pontot tenne ennek az ügynek a végére zsebpénzének felajánlásával.

