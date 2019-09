A Haas csak jövőre tudja megoldani gumiproblémáit?

Ismét megtörtént a Haasszal az, ami eddig idén már sokszor: Egy jó időmérő edzést követően a futamon ismét lassú volt az autó – vélhetően ezt azzal a gumiproblémával lehet összekötni, amely már sokak életét megkeserítette idén, de az amerikai csapatnak, úgy néz ki, mindenkinél komolyabb problémákat okozott. Kevin Magnussen, aki Spában a 12. helyezést szerezte meg, így értékelte a helyzetet:

„Legalább a második etapunk jó volt, az elsőn vesztettünk el mindent. Nem volt meg a tempó a lágy gumikon, aztán a közepeseken meg hirtelen nagyon begyorsultunk. Nehéz megmagyarázni, de valamiért az működött. Mondjuk ez minden, aminek örülhettünk, de ha megindul a kocsi, akkor nagyon jó, remélem most egész hétvégén működni fog.”

„Úgy érzem egyre jobban megértjük ezt a problémát, de erre nincs gyors gyógymód. Az, hogy teljesen kikúráljuk magunkat, csak jövő évre valósulhat meg, de minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy még idén javítsunk a helyzeten, hogy azért a hátralévő versenyeken összeszedjünk pár pontot.”

A dán pilóta nem tudta pontosabban megmondani, hogy a gumikkal, vagy az autójuk magas leszorítóerejével van-e a probléma:

„Könnyű lenne a gumikra kenni a dolgot, de igazából mi nem tudunk velük mit kezdeni. Valamiért nem kedveli őket az autó, és ezt sok tényező befolyásolja, ezért nem tudjuk őket működésre bírni. Másoknak sikerül, szóval velünk van a baj. Nem azt mondom, hogy nincs velük semmi gond, de ha másoknak működik, akkor nekünk is kéne, valahogy majd kisilabizáljuk.”

„A leszorítóerős dolog eléggé összezavar engem is. A lágy keverék nem működött, mintha nem tudtuk volna rendesen bemelegíteni őket. De aztán feltettük a keményebb, vastagabb keveréket, és piff-paff üzemi hőfokon volt. Ez az egész teljesen logikátlan, és én is teljesen össze vagyok zavarodva tőle.”

Romain Grosjean, Haas F1 Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images

Magnussen csapattársa, Romain Grosjean hasonló élményekről számolt be, már ami az abroncsok működését illeti:

„A pénteki versenyszimulációból tudtuk, mire számítsunk. Az elején még nem volt gond, jó volt a tapadás, és bár nem voltunk a McLaren nyakán, szörnyen nem is voltunk lemaradva. Aztán a közepesekkel még jobbak voltunk, de mikor utolértem Ricciardót, meredeken esett a minőség. Bármit próbáltam, még csak meg se tudtam próbálni megelőzni.”

„Mire sikerült valahogy elmennem mellette, a tempóm már 2,4 másodperccel lassabb volt, mint előtte, pontosan tudtam, hogy sorban fognak elmenni mellettem. Elég kellemetlen, mert az ötödik hely is meglehetett volna, és ezért fakadtam ki a mérnököknek is, mondtam, hogy ez nem ellenünk szól, de most egy olyan helyzetben vagyunk, amiben nem lehet nyerni, mert tényleg, esélyünk sem volt semmire.”

