A Haas beugrósa örül, hogy kap egy egész hétvégét rátermettsége bizonyítására

A brit versenyzőt már bejelentették a Haas egyik pilótájaként a következő szezontól, de már szerepelt Forma-1-es futamon, a Ferrarinál az utolsó pillanatban ugrott be Carlos Sainz helyére a Szaúd-Arábiai Nagydíjon az év elején.

Bearman dzsiddai hetedik helyével felhívta magára a figyelmet és mivel Magnussen Bakuban eltiltását gyűjti szuperlicence-én összegyűlt 12 pontja miatt, újabb lehetősége van megmutatni, mit tud, mielőtt jövőre végre a Forma-1-ben találja magát. Az első teljes F1-hétvégéjét teljesítő Bearman azonban igyekszik a földön maradni az előtte álló kihívást ismerve:

„Először is, jó megint itt lenni, nem ilyen körülmények között reméltem, de remek lehetőség, hogy további tapasztalatot gyűjtsek és legyen egy teljes hétvégém, ezúttal előre készülve. Tudtam, hogy ez lesz, ami segített. Lépésről lépésre akarom felépíteni. Persze, az is nagy segítség, hogy most az első két szabadedzésen is ott leszek, szóval igyekszem nem kockáztatni.”

„Mivel van időm lépésről lépésre haladni, három gyakorlás is lesz, a maximumot akarom kihozni magamból és minél több tapasztalatot gyűjteni, ennyit még nem ültem Forma-1-es autóban egy hétvégén. Persze, már eleve keményen edzettem, de az amúgy is megvolt, mert jövőre amúgy is a Forma-1-ben leszek. Mióta bejelentették, hogy a csapatnál leszek, erre készülök.”

Bearman elismerte, már azóta lógott a levegőben, hogy még idén kap egy esélyt a Haasnál, mióta Magnussen a büntetés szélén állt – a dán végül az Olasz Nagydíjon Pierre Gaslyval való koccanásáért kapta meg az eltiltást jelentő két pontot.

„Kevin már egy jó ideje az eltiltás szélén állt, szóval tudtam, hogy bármely ponton szükség lehet rám. Ha én választhattam volna, jobban örültem volna egy olyan hétvégének, ahol nincs F2, de itt nincs választás és ha a Forma-1-be ugorhatsz be, minden lehetőséget ki kell használni. Nagyon keményen készülök a jövő évre és ennek részeként most készen állok erre a remek lehetőségre, hogy megmutassam, mennyit fejlődtem.”

Bár jobban szerette volna, ha a Formula 2-es kampányba nem zavar be a lehetőség, tekintve, hogy tavaly milyen remekül versenyzett Bakuban, ez akár a kezére is játszhat. Akkor a pole-ból indulva a sprintet és a teljes távú versenyt is megnyerte a Premával, ebből igyekszik erőt meríteni:

„Tavaly elég jól ment itt, örültem, hogy az F2-ben ismét itt leszünk, de hogy aztán az F1-ben versenyezhetek, az remek tapasztalat lesz, nagyon várom már. Nagyon magabiztos voltam tavaly ezen a pályán, kívülről nagyon simának tűnhetett a hétvégém, de valójában minden egyes alkalommal eltaláltam a falat, szóval igyekszem most kicsit visszafogni magam és tiszta hétvégét hozni.”

„Egyértelműen nehéz pálya, ez a második versenyem az F1-ben, a második utcai pályán, ez elég kemény leosztás, nyilván én nem ezeket a pályákat választottam volna. Ugyanakkor tavaly sikeres voltam itt, jól ment, a nehéz része elég önbizalmat szerezni egy ilyen pályán, mert közel vannak a falak... Tavaly jó párszor eltaláltam őket, az időmérőn legcsúnyábban, a felfüggesztés meg is hajlott, nem a legjobb pillanatom volt.”

„Sikerült így is megszereznem a pole-t, de nem hiszem, hogy idén az F1-ben megúszom ezt, szóval egy kicsit több helyet hagyok inkább, főleg a szabadedzéseken, a célom az, hogy magabiztosabb legyek az autóban, mielőtt elkezdem nyomni neki és megtaláljam a határokat.”