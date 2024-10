A Haas bemutatta egyedi festését a hétvégi Amerikai Nagydíjra

A Haas csapatának egészen jól megy az utóbbi időben, és jelenleg is harcban vannak a konstruktőri tabella hatodik helyéért az RB-vel. A Nico Hülkenberg révén többször is komoly pontokat gyűjtő alakulat néhány napja jelentette be, hogy összeáll a Toyotával egy technikai partnerség keretében.

Mindez segíthet majd nekik, hogy a jövőben még jobb eredményeket érhessenek el, de természetesen a jelen is fontos, ezért a Haas hazai közönség előtt is szeretne jól teljesíteni. Ha ezt még garantálni nem is lehet, az már biztos, hogy az autóik a megszokottnál jobban fognak kinézni.

Az már tegnap kiderült, hogy a versenyzők egyedi overallokat kapnak a hétvégére, most pedig lehullt a lepel a VF-24-es különleges festéséről is, amely igazi amerikai és texasi dizájnt kapott, köszönhetően az első szárnyon látható számos csillagnak vagy az oldaldobozon megjelent, Texas államot jelképező nagy csillagnak és a sasnak.

Az autó színei összességében nem térnek el túlzottan a Haas megszokott fényezésétől, de a fehér és a piros mellé belecsempészték még a kéket, így tényleg igazi amerikai stílust kapunk tőlük, miközben a fekete továbbra is hangsúlyos maradt. A végeredmény alapvetően egy letisztult, szép dizájn lett, a csapat pedig minden bizonnyal reméli, hogy szerencsét hoz majd nekik.

A Haas idén bizonyos szempontból új fejezetet kezdett, az előző csapatvezetőjük viszont most beszólt a tulajdonosnak.