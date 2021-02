A Haas a járvány miatt tényleg csak Bahreinben indítja be először idei autóját

Ugyan az istállók ugyanazt az alvázat viszik tovább 2021-ben, az első beindítás hagyományosan mindig egy fontos mérföldkő egy új F1-es autó életében. Ezt általában januárban vagy februárban szokták megejteni, hetekkel vagy hónapokkal azelőtt, hogy a teszteken pályára hajtanának.

A McLaren például már januárban arról közölt videót, hogy beindították a már Mercedes-motorral szerelt idei masinájukat. A Haasnak nincsen gondja a folytonossággal, mivel ők továbbra is a Ferrari erőforrásait használják, bár az olasz gyártó a hírek szerint nagyobb változtatásokat hajtott végre.

Most azonban bizonyos körülmények miatt az amerikaiaknak nem lesz lehetőségük betenni az autóba, majd beindítani a motort a megszokott időben.

Az eddigi években a Dallara olaszországi bázisán szerelték össze az autójukat, de mivel számos elemet hoznak át 2020-ról 2021-re, így most úgy döntöttek, hogy az angliai Banburyben található bázisukon teszik meg mindezt.

Az Egyesült Királyság kormánya azonban tíz napos karantént ír elő mindenkinek, aki külföldről lép be az országba, ez pedig azt jelenti, hogy a motor beindításához szükséges Ferrari-mérnököknek is le kéne tölteni ezt az időszakot, ezt azonban a jelenlegi feszített munkatempó miatt nem tehetik meg. Így marad Bahrein.

„Gondunk van a Ferrari alkalmazottjaival, akik Banburybe jönnének, hogy beindítsák a motort, mivel karanténba kellene először vonulniuk. Erre nincsen időnk, így eldöntöttük, hogy csak Bahreinben ejtjük meg az első beindítást” – nyilatkozta Steiner az F1.com-nak.

„Ez természetesen késői időpont. Ugyanakkor az az előnyünk most, hogy sok a már meglévő alkatrész, így nem annyira drámai a helyzet, mint egy másik évben lett volna. A motornál is számos áthozott elem van. A váltó is ugyanaz, és a vezetékelésnél sincsenek komoly eltérések.”

„Ha szokásosan zajlana minden, akkor óriási kockázat lenne mindezt Bahreinben megtenni. A mostani helyzettel azonban még megoldható a szituáció.” Az előszezoni teszt március 12-én veszi kezdetét, a Haas azonban a szokottnál kicsit korábban érkezik majd, hogy megejthesse a fontos első beindítást.

