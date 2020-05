„A gyártók úgy dönthetnek, hogy a Forma-1 nem jelent prioritást!” – Racing Point

A koronavírus-járvány óriási hatással van a vállalatok életére, és ez a sport és az autóipar világában is megfigyelhető. A Forma-1-et is óriási mértékben érinti a krízis, előző héten arról számolt be a sport, hogy 84 százalékos bevételkiesést tapasztaltak az első negyedévben.

A szezon első 10 versenyét elhalasztották/törölték, így pedig a sporthoz nem folytak be a futamrendezési bevételek, amelyek alapján a csapatoknak pénzt oszt.

Emiatt számos csapat jövője kérdéses lehet. többek között a Williams megbízott csapatfőnöke, Claire Williams is azt nyilatkozta, hogy a Forma-1 számos csapatot is elveszthet abban az esetben, ha idén egy verseny sem kerül megrendezésre.

A Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer pedig azt mondta, hogy a Forma-1-nek számos oka van az aggodalomra, többek között amiatt is aggódhat a sport, hogy a gyártók talán a krízis okozta helyzetben inkább a közúti autóikra fognak fókuszálni a Forma-1-es projektjük helyett.

„A gyártók számára, ha a Forma-1 nem is annyira, de az alap üzlet, a közúti autók fejlesztése, értékesítése és tervezése egy nagyon nagy költségekkel járó folyamat.” – mondta Szafnauer a Sky Sports F1-nek.

„A fix költségek óriásiak, és sok múlik azon, hogy a ciklus melyik részében aratod le a munkád gyümölcsét a fix költségek elköltése után, amit bele kell tenned az egészbe.”

„Ha a ciklus eljutott odáig, hogy az autóidba dollárok milliárdjait és milliárdjait beleraktad, azt reméled, hogy az autók értékesítéséből visszafolyik valamennyi bevétel. Ha pedig ez nem történik meg, annak szerintem elég nagy hatása van.”

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point, in the Team Principals Press Conference Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Ha egy nagy autógyártó vagy, akkor belegondolsz abba, hogy valóban a versenyzés termeli-e számodra a bevételt. És a válasz, hogy nem, a bevételt a közúti autók eladása jelenti. Szóval ennek a mérlegelése után hozhatsz döntést a jövőről.”

Szafnauer a Honda stratégiai és üzleti igazgatója volt a Forma-1-ben azelőtt, hogy a 2008-as szezon vége előtt kivonult a japán márka a Forma-1-ből a gazdasági válság miatt. Szafnauer pedig úgy érzi, hogy az olyan gyártók visszatérése, mint a Hondáé, bizonyítékként szolgál arra, hogy a helyzet javulni fog a koronavírus-járvány után.

„Emlékszem, hogy a Honda várt, várt, várt és várt, ameddig csak tudtak, mivel nem akartak kivonulni a Forma-1-ből és a versenyzésből akkoriban. De sajnos 2008-ban úgy tűnt, hogy sosem lesz vége a pénzügyi válságnak, és úgy tűnt, hogy az autóeladások sosem fognak visszapattanni, ezért döntöttek a kivonulás mellett.”

„Amikor pedig kiderült, hogy visszapattantak az autóeladások, a Honda visszatért, és szerintem ugyanez fog történni most is. Túl fogunk jutni ezen, az autóeladások visszapattannak, talán feltorlódott igény lesz az autókra, és túl leszünk ezen.”

„Addig is szerintem fontos, hogy a lehető leghamarabb újra versenyezzünk.” – zárta a csapatfőnök.

A vártnak megfelelően a Codemasters kiadott egy újabb videót a közelgő Virtuális Nagydíj előtt. Főszerepben Spanyolország, a katalán pálya Barcelonából, mely ezen a hétvégén látta volna vendégül a Forma-1 mezőnyét.