A Gucci elnöke megcáfolta a ferraris „pletykákat”

A Ferrari egy állandó személyt szeretne találni a tavaly év végén hirtelen lemondó Camilleri helyére, mivel most az olasz márka elnöke, John Elkann az ideiglenes ügyvezető. Nemrég pedig a Gucci vezetőjét hozták hírbe a vörösökkel.

Ugyan Bizzarri elismeri, hogy szoros kapocs fűzi őt a Ferrarihoz, mivel nem messze született a híres maranellói bázisuktól, és még manapság is a közelben él, azt viszont már csak szimpla „pletykának” titulálta, hogy őt nevezik majd ki az új ügyvezetőnek a cégnél.

„Azok számára, akik hozzám hasonlóan Maranello közelében születtek és ott is élnek, a Ferrari egy mitikus márka. Én azonban már most is egy olasz legenda, a Gucci élén vagyok, amely idén a 100 éves fennállását ünnepli majd, és már várjuk a következő 100-at” – mondta Bizzarri a WWD-nek.

„Megmosolyogtat, amikor olyan címlapokat olvasok, hogy én kerülök a Ferrari élére, mert ezzel maximum azt érik el, hogy megbánom, hogy nem lett belőlem autóversenyző! A többi azonban csak puszta kitaláció.”

Egy újabb név tehát már szinte biztosan kihúzható a jelöltek listájáról. John Elkann egyébként nemrég elmondta, hogy nem akarják elkapkodni az új emberük kinevezését, mivel a lehető legjobb személyt szeretnék kiválasztani a feladatra.

