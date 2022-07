A GPDA-elnök Wurz szerint Wittichet nem lehet hibáztatni, mert csak „utasításokat hajt végre”

Az egykori Forma-1-es pilóta, Alexander Wurz most a teljes mezőnyt képviseli, hiszen Sebastian Vettel mellett ő vezeti a pilóták szövetségét, így jogosan merült fel nála is a téma, hiszen több pilóta is kifejezte bizalmatlanságát az új versenyirányítással szemben.

Alex Wurz szerint nem igazságos a Forma-1 egyik új versenyigazgatóját hibáztatni a jelenleg tapasztalható nyugtalanságért.

„A versenyzőknek és a szurkolóknak most már csak hozzá kell szokniuk egy új versenyigazgatóhoz. Niels Wittichet nem lehet hibáztatni, ő csak végrehajtja a neki adott szabályokat" - mondta a 48 éves osztrák a Kronen Zeitung című lapnak, utalva a két versenyigazgató egyikére, aki idén a menesztett Michael Masit váltotta.

Wurz mindazonáltal nehéz hétvégére számít a Paul Ricard-on a versenyigazgatás szempontjából:

„Igen, még rosszabb is lehet itt. A Paul Ricard-t valójában tesztpályának és amatőr versenyekre tervezték, így a kavicsos pálya napi szintű fenntartása rendkívül költséges " - mondta, utalva arra, hogy a világbajnok Max Verstappen „viccnek” ítélte el az idei pályahatárokról szóló vitát.

„A természetes pályakorlátok a legjobbak. Tehát fű vagy kavics, ahol a hibákat azonnal büntetik. Én a szigorú, de pragmatikus utat választanám. Tehát ahol kavics van a vonal mögött, ott ne legyünk annyira szigorúak, ahol pedig aszfalt van a vonal mögött, ott legyünk szigorúak. A kérdés az, hogy van-e előny a levágásból vagy nincs" - tette hozzá.

„Ez a vita kéz a kézben jár a Charlie Whiting ideje alatt bevezetett FIA-szabványos rázókövek bevezetésével, mivel senkinek sincs szüksége ezekre a hurkás kerékvetőkre, mert ezek inkább veszélyes rámpáknak felelnek meg" - ragaszkodik Wurz.

