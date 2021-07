A futamát kukázhatta, de Vettel utána ismét megmutatta, hogy milyen ember

Vettelről már köztudott, hogy mennyire érdekli őt a környezetvédelem, és ennek egyre többször hangot is, miközben számos kisebb-nagyobb projektből is kiveszi a részét, hogy ezzel is segíteni próbáljon.

A Brit Nagydíj nem úgy alakult számára, ahogyan azt elképzelte, mivel a piros zászlós újraindítást követően hibázott egyet, majd pedig a 40. körben a csapata inkább kihívta őt, mert már nem volt értelme a körözésnek.

Azonban ahelyett, hogy csalódottan és idegesen elviharzott volna a helyszínről, miután lecsendesedett a pálya az ünneplést követően, Vettel fogta magát és néhány szemeteszsákot, majd pedig nekivágott a lelátóknak, és többedmagával elkezdte összeszedni a szurkolók által otthagyott szemetet.

A futama tehát korán véget ért, de ahogyan az Aston Martin is írta a közösségi oldalán, „Vettel számára a bolygóért folytatott versenynek sosincs vége”. A német bajnok ezzel ismét megmutatta, hogy milyen ember is ő igazából, és hogy többről szól ez a Forma–1-nél és a sikereknél.

Az akciót ráadásul ő maga hirdette meg, és több szurkoló is segített neki. Az eredmény pedig magáért beszél. Sajnos elég sok zsákot sikerült megtölteniük a rajongók által hátrahagyott mindenféle szeméttel.

Nem látni mindennap egy négyszeres bajnokot ilyen helyzetben, de közel sem ez volt az első eset, hogy Vettel hasonlóra vállalkozott volna. Már korábbi években is tett ilyesmit, például a paddockban, amikor az újságírók által elszórt üvegeket és palackokat szedte össze.

Sebastian Vettel, Aston Martin 1 / 4 Fotót készítette: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 4 Fotót készítette: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 4 Fotót készítette: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin, ruimt plastic afval op na afloop van de Britse Grand Prix 4 / 4 Fotót készítette: Aston Martin Racing

Az ilyen tettekből pedig leszűrhető, hogy ő nemcsak beszél a környezetvédelemről, de amikor tud, tesz is érte valamit.

