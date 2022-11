A frusztrált Perez szerint Gasly is hozzájárult a vereségéhez a kék zászlók figyelmen kívül hagyásával

Charles Leclerc és Sergio Perez kiélezett harcot vívtak a 2022-es egyéni pontverseny második helyéért az Abu-Dzabi Nagydíjon. Az eltérő stratégiájuk miatt a verseny egyik legizgalmasabb kérdése volt, hogy a gumikkal spóroló Leclerc-t utoléri-e a frissebb keményeken érkező Perez.

A Red Bull számításai szerint Perez pont az utolsó körben érhette volna utol Leclerc-t, a mexikói azonban végül nem tudott támadást indítani a második helyért, és 1,322 másodperccel a Ferrari pilótája mögött ért célba.

Perez dolgát nem könnyítette meg, hogy le kellett köröznie az egymással harcoló Alex Albont, Csou Kuan-jüt és Pierre Gaslyt, akinek szerinte büntetést kellett volna kapnia a figyelmetlensége miatt.

„Legalább egy másodpercet veszítettem mögöttük” – mondta Perez a futam utáni sajtótájékoztatón. „Világosan látszódtak a kék jelzések, de Gasly éppen másokkal csatázott, amikor igen nehéz feladnod a pozíciódat.”

„Miközben csatázott, úgy láttam, hogy nyitva hagyta az ajtót, és be is mentem mellé, de végül az utolsó pillanatban rá kellett taposnom a fékre, hogy elkerüljek egy ütközést. Szerintem normális körülmények között ezért meg kéne büntetni Pierre-t, de az utolsó verseny után boldogan megyek haza, nem is akarok beszélni erről.”

Még több F1 hír: Különleges stratégia: pontok helyett feltartásra játszott az Alfa Romeo

Perez azt is elismerte, hogy mindkét etapján jobb munkát végzett nála Leclerc, aki megakadályozta azt, hogy a sport történetében először az első és a második helyen végezzenek az egyéni bajnokságban a Red Bull pilótái.

„Ma a Ferrari és Charles is nagyszerű futamot teljesített, jobban kezelték a gumikat nálunk, különösen az első etapban. Az etap végére teljesen elfogytak a gumijaim, ami igen trükkösé tette a versenyem.”

„A verseny alatt mi is beszéltünk az egy kiállásról, de azt hittük, hogy a gumik jobban fognak kopni, mint végül koptak. Emiatt nem is nyomtam annyira a második etapom alatt, legalább két másodpercet otthagytam.”