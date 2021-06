A Francia Nagydíjon eltűnik a Ferrariról a Mission Winnow zöld logója

A Ferrari 2021-es autójának bemutatóján sokat felkapták a fejüket a rikító zöld Mission Winnow logóra, amely még a Ferrari pilótáit is meglepte, hiszen az utolsó pillanatban változtatták meg zöld színűre a matricát a festés összképébe egyébként jobban illő fehérről.

A 2021-es szezon 7. versenyén azonban a dohánytermékek reklámjára vonatkozó francia tiltások miatt nem lehet majd ott a Ferrarin a Mission Winnow logója, azt pedig nem is pótolja majd semmivel a maranellói alakulat.

A 2019-es versenyen az abban az évben a 90. születésnapját ünneplő Ferrari egy „90 years” felirattal töltötte ki az üresen maradt felületet a motorborításon.

A Phillip Morris a 80-as évektől szponzorálta a Ferrarit, és a Forbes értesülései szerint még mindig kb. 50 millió dollárt fizetnek évenként a Ferrarinak. A McLaren is rendelkezik még nagy dohányipari szponzorral, az egykor saját csapattal is rendelkező British American Tobacco a Mission Winnowhoz hasonlóan üres „A better tomorrow” szlogennel van jelen a wokingiak autóján.