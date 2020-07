A Formula E válaszolt az F1-ből érkező kritikákra

A Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko tavaly azt nyilatkozta az Autosportnak, hogy azért nem akarnak belépni a Formula E-be, mert „purista versenyzők”, és az FE nem illeszkedik a promóciós tevékenységeik közé.

„Elég jók vagyunk a marketingben, viszont a Formula E számunkra csak egy marketing-kifogás az autóipar részéről, hogy eltereljék a figyelmet a dízel-botrányról.”

Amikor az Autosport tavaly megkereste a Formula E-t, még nem akartak reagálni Marko szavaira, viszont a héten, a BMW által megrendezett Future Forumon a Formula E ügyvezető igazgatója, Jamie Reigle válaszolt Marko szavaira.

Ráadásul nemcsak az övére, hanem a Forma-1 vezérigazgatójának, Chase Carey-nek a nyilatkozatára is reagált. Carey a CNN azt firtató kérdésére válaszolt, hogy a Formula E vagy más sportok veszélyt jelenthetnek-e a Forma-1-re.

„Nem, a Formula E biztosan nem. Szerintem az FE ma egy másik jármű, nagyrészt egy közösségi ügy, mondhatni egy utcai buli.” – mondta akkor a vezérigazgató.

Reigle pedig erre válaszul kiemelte, mennyire versenyképes az FE, és a versenyeik természete a sport definíciója.

„Szerintem Marko nyilatkozatában nagyon fontos a „purista” szó. Van egy definíció arra, hogy milyen volt az autóversenyzés, és néhány ember úgy gondolja, hogy ilyennek is kell maradnia a versenyzésnek.”

„Az én fejemben az autóversenyzésben a sport és a technológiai innováció a csodálatos. Évekkel ezelőtt olyan technikai innovációk érkeztek meg a versenyzésbe, mint a tükör és a biztonsági öv.”

„Mi úgy hisszük, hogy a határokat feszegetjük, és ha megnézzük, milyen sok gyártó csatlakozott a bajnokságba, hogy milyen versenyképes pilóták szerepelnek nálunk, és hogy szinte minden versenynek más győztese van… számomra ez a sport definíciója.”

„Ez az emberi igyekezet csúcspontja, amelyben összeáll a mérnöki oldal a sport oldalával.” – mondta Reigle, majd Carey nyilatkozatára tért rá:

„Én azt gondolom, hogy a világ egy elég nagy hely, ahol számos motorsport-bajnokság számára van elég hely. De hízelgő, hogy Chase és Marko is úgy döntött, hogy rólunk akar beszélni.”

Jamie Reigle, CEO of Formula E with Antonio Felix da Costa, DS Techeetah on the grid

Fotó készítője: Dom Romney / Motorsport Images