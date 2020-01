A Forma-1 új és különleges logója

A királykategória még 1950-ben indult útjára, amikor minden nagyon más és kezdetleges volt. Azóta nagyon sokat változott a széria, de sajnos több tragédiának kellett bekövetkeznie, hogy a sport biztonságosabb legyen. Az F1 újabb komoly változások előtt áll, hiszen 2021-től egy teljesen új széria valósul meg. Az aktuális tulajdonos, a Liberty Media ebben látja a sorozat jövőjét. A változtatások szinte mindenre kiterjednek, beleértve az aerodinamikát és a költségvetési sapkát. Ez egyfajta all-in lehet az amerikaiktòl. Az idei év azonban még változatlan marad, a szabályok nagyon stabilak lesznek. Az F1 stílusosan tervezi ünnepelni a 70. évfordulóját, és ennek alkalmából egy új logót mutatott be szilveszterkor. A hivatalos tájékoztatás szerint az új logót január 6-tòl az összes digitális platformon keresztül láthatjuk, mely erre a szezonra lesz érvényes. Mint az a képeken is látszik, több különböző verziót készítettek, amiket a Forma-1-ben szereplők használhatnak, beleèpítve a saját színeikbe, beleértve a közvetítő tévéket és promótereket is.

Slider Lista Logo F1 2020 1 / 3 Fotót készítette: Formula 1 Logo F1 2020 2 / 3 Fotót készítette: Formula 1 Logo F1 2020 3 / 3 Fotót készítette: Formula 1