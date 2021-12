A Forma–1 támogatja a vakcinakampányt

A ma közzétett alábbi videóban, amelyen a versenyzők, Jean Todt, az FIA elnöke és Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója arra buzdít mindenkit, aki csak teheti, hogy oltassa be magát és védekezzen megfelelően a COVID-19 járvány ellen, ugyanis csak így vethetünk véget a terjedésnek.

A Forma–1-es pilóták, köztük Lewis Hamilton, Lando Norris és George Russell összefogtak, hogy arra buzdítsák a rajongókat, hogy idén adassák be a COVID-19 vakcinát. Stefano Domenicali, a Formula One Group vezérigazgatója is szerepel a filmben, aki elmondja a rajongóknak, hogy ő már megkapta a védőoltást.

A vezérigazgató és a versenyzők arra biztatnak mindenkit, hogy vegyék fel a védőoltást, ugyanis csak így állítható meg a világjárvány terjedése. A Forma–1 idén több megmozdulást is szervezetett a hétvégéken, hogy felhívja a figyelmet a helyzet súlyosságára és az alábbi videó is ezt a célt szolgálja.

„A vakcinák és a védőoltások jelentik a kiutat ebből a járványból, és mindenkinek biztonságban kell lennie, és együtt kell haladnunk előre. Én is megkaptam a védőoltást és mindenkit arra kérek, hogy tegye meg ugyanezt. A Forma–1 halad előre, és arra kérünk mindenkit, hogy vegye ki a részét a munkából“ - mondta Domenicali.

