A Forma-1 szigorúan szabályozni fogja az influenszerek jelenlétét a paddockban

A Forma-1 népszerűsége az elmúlt években töretlenül növekszik, amelyhez olyan friss és modern szolgáltatók is hozzájárulnak, mint mondjuk a Netflixen futó Forma-1-es sorozat is, amely világszerte nagy nézettségnek örvend.

A közösségi médiás platformok elterjedésével egyre több tartalomgyártó készít tartalmakat a Forma-1-ről, így például a TikTok és a YouTube felületein, amelyeket aztán százezrek és milliók tekintenek meg.

Ezek a tartalmak gyakran igen népszerűek, a fiatalos és egyszerű nyelvezetüknek köszönhetően sokak számára lehetővé tették, hogy közelebb kerüljenek a motorsportokhoz. Mivel hétköznapi nyelven, a laikusok számára is érthetően mutatják be a sportágat, így sokszor ezeket a tartalmakat többen nézik, mint a hivatalos Forma-1-hez köthető csatornákat.

Az Egyesült Államokban a 30 év alattiak többsége a TikTok-ot használja fő tájékozódási eszközként, ezért érthető, hogy a kormányzati szervek igyekeznek megszorításokat alkalmazni az álhírek és egyéb valótlan tartalmak terjedésének megakadályozása céljából.

Minek után a paddockba való bejutás is sokkal egyszerűbbé vált a közösségi médiás tartalomgyártók számára, ezért a Forma-1 ezen a területen is igyekszik határozottabb fellépést sürgetni.

A televíziós csatornák, valamint a nyomtatott és online újságok belépői mellett a „tartalomkészítők, hírességek és influenszerek” is felkérést kaptak, hogy akkreditációért folyamodjanak. Ezeknek többek között bizonyítaniuk kell kommunikációs tudósításaik minőségét, áll a Formulapassion.it tájékoztatásában.

Többek között igazolniuk kell a forgalmukat, és dokumentálniuk kell, hogy posztjaik nagy százalékát eredeti, F1-hez kapcsolódó tartalmaknak szentelik. Ahogy arról a The Verge weboldal beszámolt, az F1 is úgy döntött, hogy a bejegyzett védjegyük védelme érdekében lecsap mindazokra a tartalomkészítőkre, akik az F1 nevet használják a fiókjaikban a pénzszerzés érdekében.

Az elmúlt hónapokban több figyelmeztetést is kiadtak. Például az „F1r the Girls” és a „shelovesf1” TikTok fiókokból „Paddock Project”, illetve „shelovesvrooms” lett. Ez azonban nem újdonság: a múltban számos weboldalnak kellett megváltoztatnia a nevét az 'F1' márkajelzés miatt, köztük van a FormulaPassion.it is (amely a eredetileg F1Passion néven futott).

Eközben Carlos Sainz félmeztelen, sörözős fotóval üzente meg a rajongóknak, hogy feltöltődött a nyári szünet alatt, így epekedve várja a folytatást.