A Forma-1 szereplői egyetértenek: kezd túlzsúfolt lenni a paddock

A Forma-1-et korábban sokat kritizálták amiatt, hogy túl nagy távolságot tartanak a pilóták és a rajongók között más sorozatokhoz, például az IndyCarhoz képest. Bernie Ecclestone, volt vezérigazgató óvakodott attól, hogy külön, a paddockba való belépést is tartalmazó jegyeket áruljon, mondván, a Forma-1 „nem egy öt Michelin csillagos étterem.”

A Liberty érkeztével azonban ez megváltozott és a paddockban egyre több pilóta lett elégedetlen, amiért nem hagyják őket élni a lelkes rajongók. A legdrágább csomagok, amik a Paddock Clubba való belépést is magukban foglalják, három napra egy személyre akár 2,5 millió forintot is hozhatnak, de ennek megvan az ára.

„Idén sokkal nagyobb a zűrzavar. Én örülök a jó hangulatnak, szerintem a paddocknak ilyen helynek kéne lennie, de azért határokat szabhatnánk. Ez egy kiváltság, és ennek megfelelő érettséget és tiszteletet kellene tanúsítani. Ez nem mindig volt meg idén. Az emberek megőrülnek” – mondta Daniel Ricciardo Mexikóban.

„Kellene lennie valamilyen házirendnek arról, milyen viselkedés az elvárt a paddockban. Nem akarok biztonsági őröket, de azt se akarom, hogy ha sietek valahova, akkor embereken kelljen átgázolnom. Azt akarom, hogy legyen időm autogramokat adni, fotózkodni.”

„Szerintem, ha mindenki egy »légy szíves, köszi« szintű tiszteletet megad nekünk, akkor mi is viszonozzuk azt. De sajnos többször kell rászólnom az emberekre, amiért nem köszönnek, mint kellene. Odafutnak hozzám, egy szó nélkül teszik, amit kell, és ott is hagynak. Kicsit olyan érzés, mintha csak felhasználnának.”

„Hogyha lenne egy házirend, talán az segítene, mert most nincs. Hogyha mindenki kicsit figyelne a másikra, talán kicsit jobb lenne a helyzet. Nem változást akarok látni, hanem hogy felnőttek felnőttként viselkednek.”

A McLaren pilótája nem volt egyedül véleményével, a Ferrariból Charles Leclerc is hasonlóan gondolkodik: „Iszonyat sok ember van a paddockban. Ez jó, mert mutatja, mennyivel nagyobb az érdeklődés a Forma-1 iránt. Mexikóban mindig is ilyen volt, de idén különösen. Talán valamit azért csinálhatnánk, hogy legalább a paddockon átsétálni egyszerűbb legyen.”

Csapattársa, Carlos Sainz is osztja ezt: „Imádom, hogy itt vannak a rajongók körülöttem, nagyon jó, hogy mindenki testközelből szurkol nekünk, talán mert latin vagyok, kicsit különleges a kapcsolatunk. De én is mindig mindenkit megkérek, hogy kicsit nyugodtabban legyenek, ne tolakodjanak és ne üvöltözzenek nagyon.”

Pierre Gasly korábban arra panaszkodott, hogy a rajongók többször is kinyitották a táskáját kérés nélkül, ő is több tiszteletet kért tőlük. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff – aki Mexikóban ugyanúgy a figyelem központjában állt, mint a versenyzők -, úgy érzi, ez más aggályokat is felvet:

„Ami számunkra pusztán a mindennapi rutin, egyszerűen eljutni a garázsba, vagy közlekedni robogóval, bonyolultabb lett. Egyszerűen elénk ugranak. Ilyet még nem éltem át korábban, még ha hálásak is vagyunk, hogy ennyire sokan követnek minket.”

„Emlékszem, hogy pár éve senkit sem érdekelt, mi zajlik a paddockban. Mexikóban azonban hatalmas a lelkesedés irántunk, nagy a szenvedély. Ennek a hátránya, hogy az emberek néha kicsit közelebb akarnak kerülni hozzánk, mint gondolnánk, de még ezzel együtt is jobban tetszik a mostani hangulat.”

Így oldotta meg a Red Bull a pattogás problémáját.