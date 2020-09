A Forma-1 pilótáinak egybehangzó a véleménye Mugellóról

Sebastian Vettel és Charles Leclerc már a hétvégi Toszkán Nagydíj előtt kipróbálhatták a Ferrari pályáját, utóbbi azt mondta, a 46 éves létesítmény befelé döntött kanyarjai miatt sok pályánál jobb itt vezetni:

„Minden versenyző szereti a befelé döntött kanyarokat és utálja a kifelé döntötteket. Ez a pálya nem Tilke-tervezés, szóval utóbbiból nincs olyan sok. Általában azért döntik kifelé a kanyarokat, hogy könnyebben elvezethessék a vizet, de szerintem van más megoldás is, szóval inkább azokat a kanyarokat szeretem, amik befelé lejtenek, nagyobb bennük a tapadás.”

Vettel nem gondolja azonban, hogy a vasárnapi kaotikus verseny, ahol két piros zászló és egy biztonsági autó is volt, a pálya kialakításának köszönhető: „Nem hiszem, hogy a pálya miatt volt három rajt és piros zászlók.”

„Szerintem az első piros zászlónak a történéseit mindannyian szeretnénk elfelejteni, mert eléggé megdöbbentő volt, hogy ez történt. Viszont mindenki félelmei ellenére mégis lehetséges volt előzni. Szóval lehet, jó lenne viszontlátni a pályát.”

Vettel csapattársát, Leclerc-t szintén meglepte, mennyi előzés volt, még ha ezek közül sokat az ő kárára is követtek el: „Igazából nagyon élveztem a hétvégét és magát a pályát is. Szeretném, ha a rendes versenynaptárba is bekerülne, nagyon jó volt, ráadásul a verseny is különleges volt a piros zászlókkal, meg minden.”

„A verseny előtt kicsit szkeptikus voltam, hogy mennyit fognak itt előzni, de a verseny után azt kell, hogy mondjam, volt belőle rengeteg, szóval ebből a szempontból meglepően jó futam volt, úgyhogy szeretném viszont látni.”

A legtöbb modern pályával ellentétben Mugellót főleg kavicságyak veszik körül. A versenyt megnyerő Lewis Hamilton reméli, ezeket megtartják, amennyiben a Forma-1 visszatér: „Személy szerint imádtam. Azt nem tudom, milyen harcolni itt, de ez az egyik legnehezebb pálya, mert nincs sok lassítás rajta.”

„Szóval fantasztikus helyszín és szerintem nem volt egyáltalán veszélyes. A bukóterekkel és a kavicságyakkal még egy kis retro hatása is van, remélem ezen nem változtatnak, és jövőre szeretnék visszatérni ide.”

Valtteri Bottas is úgy nyilatkozott, „minden évben” szeretné a naptárban látni Mugellót, míg Daniel Ricciardo szintén dicsérte az aszfaltcsíkot, de elmondta, nem szeretné, ha az Olasz Nagydíj végleg ide költözne:

„Szerintem mindannyian attól féltünk, hogy az időmérőn szeretni, a versenyen gyűlölni fogjuk, mert nem lehet egymást követni. Viszont a vártnál sokkal jobb versenyt produkált, az év egyik legizgalmasabbját, messze nem volt unalmas.”

"Szóval én szeretném, ha visszatérne, és szerintem ezzel sokan így vagyunk, szóval meglátjuk. Persze Monza már ott van olasz versenynek, és azt a pályát is mind szeretjük, szóval nem szeretném, ha Monza kárára jönne vissza. Amennyiben lenne lehetőség mindkettőt megtartani, szép lenne.”

