A Forma-1 nem adja fel, kell nekik a Miami Nagydíj és Las Vegas is jöhet

Még Bernie Ecclestone idejében is komoly tervek voltak azzal kapcsolatban, hogy Amerika nagyobb szerepet vállaljon a Forma-1-ben. Ez azonban nem történt meg, és Indianapolis kiszállása után sokat kellett várnunk arra, hogy a csapatok újra az államokba látogassanak. Austin egy teljesen új pályával mutatkozhatott be, de a Liberty Media nem elégszik meg ennyivel.

Még több F1 hír: Új csapatokkal tárgyal az F1

Akárcsak évekkel ezelőtt, New York szintén a lehetséges opciót között szerepelt, akárcsak Miami, de a helyzet közel sem egyszerű. A korábbi problémák és negatív visszhang ellenére Chase Carey, az F1 első embere kijelentette, hogy a jövőbeni Miami GP tervei nem reménytelenek, és folytatják az ezzel kapcsolatos megbeszéléseket, tárgyalásokat, valamint egyeztetéseket.

A Liberty eredetileg azt akarta, hogy a versenyre a vízparton és a kikötő környékén kerüljön sor, és nagy erőfeszítéseket tettek meg annak érdekében, hogy mindez meg is valósuljon, megszerezvén az illetékes hatóságok támogatását. A helyi lakosok engedélyével és az ellenkezéssel kapcsolatos komplikációk azonban azt jelentették, hogy a potenciális Miami Nagydíj helyszíne átkerült a Hard Rock futballstadion köré, ahol kevesebb az ellenállás politikai oldalról.

Carey hangsúlyozta, továbbra is prioritás marad a sport építése Amerikában egy extra versenyen keresztül Miamiban és Las Vegasban, mely ugyancsak esélyes lehet a rendezésre. Nyilvánvalóan az amerikai vezetőség annak örülne a legjobban, ha mindkét helyszín ott lenne a naptárban. Önmagában azonban a fentebb említett stadion elhelyezkedése sokkal kevésbé vonzó terv, mint az eredeti, de valószínűleg a Liberty Media számára ez marad az egyetlen opció Miamiban, ha futamot akarnak.

Cares a Wall Street elemzésében azt mondta, meglehetősen egyértelműen elmondták, hogy ki akarják használni a lehetőséget az államokban, így ennek megfelelően akarnak cselekedni, miközben idén jóval nagyobb lett a televíziós közönségük, aminek különösen örülnek, hiszen ha megnézik a digitális számokat, akkor az igencsak meglepetést okoz számukra, mivel addig a pontig semmit sem kezdtek ezzel a területtel, majd ezek a mérések megmutatták, hogy az amerikaikat igenis érdekli a Forma-1. „Sokkal több rajongó van itt, mint azt az emberek gondolják, szóval izgatottak vagyunk ezen lehetőségek miatt. Ennek kapcsán potenciális helyszínként beszélhetünk Las Vegasról, vagy Miamiról.”

A Liberty pozitív, mert szerintük fontos lépéseket tettek meg előre, és minden abba az irányba halad, hogy az új amerikai projekt megvalósuljon. És ez arra is vonatkozik, hogy újabb és újabb rajongókat vonzanak be Amerikában, köszönhetően a fejlesztéseknek és a programoknak. „Az első lépés valószínűleg az lenne, ha a naptárhoz egy olyan várost adnánk hozzá, mint Miami, vagy Las Vegas.”

Carey szerint a következő hetekben a 2020-as naptár is kiadásra kerülhet, ami akár 22 futamot is tartalmazhat. És ez 2021-től még több lehet, de ehhez a csapatok jóváhagyása is szükséges, mert mindez már jelenleg is komoly kihívást jelent a 21 futammal. A vezetőség nagyra értékeli a régi versenypályákat, de nyitni akarnak az újak felé, amik egyelőre nem szerepelhetnek a naptárban. Ezek közül több prioritást élvezhet, és ott, ahol nagy a kereslet az F1 iránt, nem fogják veszni hagyni a nagydíj megrendezésének lehetőségét.

Ez pedig egy igen komoly összehangolást igényel a kereslet és a kínálat között, de a Liberty Media igyekszik úgy sakkozni, hogy a naptárban megmaradjanak a fontosabb helyszínek, ám közben sorra érkezzenek az új pályák, melyek újabb és újabb bevételi forrásokat eredményezhetnek.

A hétszeres világbajnok a nagy F1-es visszatérése előtt egy GP2-es autóval is tesztelt, mellyel a hírek szerint azonnal gyors tudott lenni, így rögtön letette a névjegyét az új érában. Kicsit közelebbről is ez a bizonyos teszt és a visszatérés.